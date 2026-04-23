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Spectacle de théâtre 1978 Ozon

Spectacle de théâtre 1978 Ozon samedi 1 août 2026.

Adresse : restaurant Le Panoramic

Ville : 07370 Ozon

Département : Ardèche

Début : samedi 1 août 2026

Fin : samedi 1 août 2026

Heure de début : 18:30:00

Tarif :

Ozon

Spectacle de théâtre 1978

restaurant Le Panoramic Ozon Ardèche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-01 18:30:00
fin : 2026-08-01 20:20:00

Date(s) :
2026-08-01

Ce spectacle est un pari, celui de rendre accessibles des notions économiques souvent méconnues.
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restaurant Le Panoramic Ozon 07370 Ardèche Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 67 56 05  communication@quelquesparts.fr

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English :

This show takes up the challenge of making often unfamiliar economic concepts accessible.

L’événement Spectacle de théâtre 1978 Ozon a été mis à jour le 2026-04-23 par Office de Tourisme Porte de DrômArdèche

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