Spectacle de théâtre « Bêtes de Scène » (5-6-7 juin 2026) – Les Pas Sages 5 – 7 juin Salle du Bocage Ille-et-Vilaine

Tarifs : 8€ adulte / 6€ (-12 ans) / gratuit (-6 ans), espèces et chèques uniquement (CB non acceptée)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-05T20:30:00+02:00 – 2026-06-05T22:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T15:00:00+02:00 – 2026-06-07T16:30:00+02:00

Et si les animaux reprenaient la parole ?

Dans Bêtes de Scène, le Théâtre des Pas Sages réinterprète les fables de La Fontaine et certains contes célèbres à travers le prisme de l’absurde, dans un univers décalé et contemporain.

Quand un groupe de savants – un peu fous – se met en tête de pratiquer des expérimentations animales – un peu folles –, les repères vacillent et les choses prennent une tournure inattendue…

Pour la première fois depuis la création du Théâtre des Pas Sages, les deux ateliers, adultes et enfants, se réunissent dans une création commune. Une pièce intergénérationnelle, portée par une énergie collective, dont l’écriture et les thèmes abordés s’adressent aussi bien à un public adulte qu’à un plus jeune auditoire.

Venez découvrir cette création, entre humour absurde, fantaisie grinçante et théâtre inter-âge.

Restauration sur place vendredi et samedi soir, avec food truck de galettes et buvette.

**** IMPORTANT **** Le règlement s’effectue uniquement en ESPÈCES ou CHÈQUES (CB non acceptée).

**** Réservation possible par mail ou téléphone ****

Arrivée conseillée 15 minutes avant le début du spectacle.

Salle du Bocage Promenade Henri Verger Nouvoitou 35410 Ille-et-Vilaine Bretagne [{« type »: « email », « value »: « theatre.lespassages@gmail.com »}, {« type »: « phone », « value »: « 0789599079 »}]

Théâtre à Nouvoitou : une création originale, absurde et décalée, qui revisite les fables avec humour. Spectacle accessible en famille. théâtre amateur

© Les Dessins de Normia