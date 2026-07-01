Informations pratiques

Lampaul-Plouarzel

Spectacle de théâtre Ce qui m’est dû

Parking du Kruguel Lampaul-Plouarzel Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-11 18:00:00

fin : 2026-07-11 19:00:00

Date(s) :

2026-07-11

Spectacle de théâtre chorégraphique mêlant émotion, poésie et réflexion autour de la prise de conscience écologique.

Deux comédiens nous entraînent dans une mise en scène sobre et sensible pour interroger notre rapport au vivant et le sens de nos vies face au changement climatique. Un moment à vivre, à ressentir et à partager !

À partir de 10 ans.

Un spectacle proposé par Pays d’Iroise Communauté dans le cadre du Plan climat territorial et Ener’gence, l’agence Énergie Climat du Pays de Brest. .

Parking du Kruguel Lampaul-Plouarzel 29810 Finistère Bretagne +33 2 98 30 78 53

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English :

L’événement Spectacle de théâtre Ce qui m’est dû Lampaul-Plouarzel a été mis à jour le 2026-07-02 par OT IROISE BRETAGNE