Spectacle de théâtre Ce qui m’est dû Lampaul-Plouarzel
samedi 11 juillet 2026 · Lampaul-Plouarzel
Informations pratiques
Lampaul-Plouarzel
Spectacle de théâtre Ce qui m’est dû
Parking du Kruguel Lampaul-Plouarzel Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-11 18:00:00
fin : 2026-07-11 19:00:00
Date(s) :
2026-07-11
Spectacle de théâtre chorégraphique mêlant émotion, poésie et réflexion autour de la prise de conscience écologique.
Deux comédiens nous entraînent dans une mise en scène sobre et sensible pour interroger notre rapport au vivant et le sens de nos vies face au changement climatique. Un moment à vivre, à ressentir et à partager !
À partir de 10 ans.
Un spectacle proposé par Pays d’Iroise Communauté dans le cadre du Plan climat territorial et Ener’gence, l’agence Énergie Climat du Pays de Brest. .
Parking du Kruguel Lampaul-Plouarzel 29810 Finistère Bretagne +33 2 98 30 78 53
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English :
L’événement Spectacle de théâtre Ce qui m’est dû Lampaul-Plouarzel a été mis à jour le 2026-07-02 par OT IROISE BRETAGNE
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