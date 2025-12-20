Spectacle de théâtre d’objets Mes nouvelles chaussures, Auray

Spectacle de théâtre d’objets Mes nouvelles chaussures

100 place du Gohlérez Auray Morbihan

Début : 2026-03-11 15:00:00

fin : 2026-03-11

2026-03-11

Dans le cadre du Festival Méliscènes.

Dès 3 ans

Un petit garçon enfile de nouvelles chaussures et part goûter à la rivière. En chemin, il découvre le monde qui l’entoure rues, maisons, paysages, personnes et animaux. Ses chaussures accumulent expériences et aventures et lui, petit à petit, grandit.

Dans ce spectacle empreint de poésie et de tendresse, chaque pas est un voyage, chaque chaussure une histoire et chaque instant l’occasion de douces découvertes. Passent les jours, les années et les boîtes de chaussures… Une invitation à grandir, à explorer et à savourer chaque instant avec délicatesse et curiosité. .

