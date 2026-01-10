Spectacle de théâtre et de danse Au fil du temps

Rue du Stade Genillé Indre-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-25 18:30:00

fin : 2026-06-25 22:00:00

Date(s) :

2026-06-25

Les ateliers chorégraphiques et de théâtre de l’association Sport Santé Genillé vous proposent un spectacle de théâtre et de danse sur le thème Au fil du temps .

Rejoignez-nous pour partager ce moment convivial !

Buvette et restauration sur place.

Les ateliers chorégraphiques et de théâtre de l’association Sport Santé Genillé vous proposent un spectacle de théâtre et de danse sur le thème Au fil du temps .

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Buvette et restauration sur place. .

Rue du Stade Genillé 37460 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 6 99 59 46 87 sportsantegenille@gmail.com

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English :

Sport Santé Genillé?s theater and choreography workshops present a theater and dance show on the theme of Au fil du temps .

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Refreshments and catering on site.

L’événement Spectacle de théâtre et de danse Au fil du temps Genillé a été mis à jour le 2026-03-18 par Loches Touraine Châteaux de la Loire