Spectacle de théâtre et de danse Fragments d’Elle Villa Gallo Romaine Saint-Saturnin-du-Bois

Informations pratiques

Saint-Saturnin-du-Bois

Spectacle de théâtre et de danse Fragments d’Elle

Villa Gallo Romaine 25 bis rue des Tilleuls Saint-Saturnin-du-Bois Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-20 15:30:00

fin : 2026-09-20 15:30:00

Date(s) :

2026-09-20

Dans le cadre des journées européennes du patrimoine, venez assister au spectacle de théâtre et de danse Fragments d’Elle , avec Delphine Robin (Cie Déculottée) et Mathilde Perrot (Cie Et Vie Danse), à la Villa Gallo Romaine de Saint Saturnin du Bois.

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Villa Gallo Romaine 25 bis rue des Tilleuls Saint-Saturnin-du-Bois 17700 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 19 53 84 90 mediation.archeo@aunis-sud.fr

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English :

As part of European Heritage Days, come see the theater and dance performance %AB Fragments d’Elle %BB, featuring Delphine Robin (Cie D%E9culott%E9e) and Mathilde Perrot (Cie Et Vie Danse), at the Gallo-Roman Villa in Saint Saturnin du Bois.

L’événement Spectacle de théâtre et de danse Fragments d’Elle Saint-Saturnin-du-Bois a été mis à jour le 2026-08-03 par Le Comptoir Local® Office de Tourisme Aunis Marais Poitevin