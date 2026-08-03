Spectacle de théâtre et de danse Fragments d’Elle Villa Gallo Romaine Saint-Saturnin-du-Bois
dimanche 20 septembre 2026 · Villa Gallo Romaine · Saint-Saturnin-du-Bois
Informations pratiques
Saint-Saturnin-du-Bois
Spectacle de théâtre et de danse Fragments d’Elle
Villa Gallo Romaine 25 bis rue des Tilleuls Saint-Saturnin-du-Bois Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20 15:30:00
fin : 2026-09-20 15:30:00
Date(s) :
2026-09-20
Dans le cadre des journées européennes du patrimoine, venez assister au spectacle de théâtre et de danse Fragments d’Elle , avec Delphine Robin (Cie Déculottée) et Mathilde Perrot (Cie Et Vie Danse), à la Villa Gallo Romaine de Saint Saturnin du Bois.
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Villa Gallo Romaine 25 bis rue des Tilleuls Saint-Saturnin-du-Bois 17700 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 19 53 84 90 mediation.archeo@aunis-sud.fr
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English :
As part of European Heritage Days, come see the theater and dance performance %AB Fragments d’Elle %BB, featuring Delphine Robin (Cie D%E9culott%E9e) and Mathilde Perrot (Cie Et Vie Danse), at the Gallo-Roman Villa in Saint Saturnin du Bois.
L’événement Spectacle de théâtre et de danse Fragments d’Elle Saint-Saturnin-du-Bois a été mis à jour le 2026-08-03 par Le Comptoir Local® Office de Tourisme Aunis Marais Poitevin
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