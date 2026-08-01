Informations pratiques

Saint-Jean-du-Bruel

Spectacle de Théâtre

Saint-Jean-du-Bruel Aveyron

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi 2026-08-13

fin : 2026-08-13

Date(s) :

2026-08-13

Par la compagnie de théâtre itinérant La Passerelle

Pièce Au delà des Montagnes Bleues aventure romanesque

On dit qu’il existe un livre qui révèle les secrets de la vie. Beaucoup en ont entendu parlé, certains l’ont cherché,on prétend même que d’autres l’ont trouvé.

Mais tout cela, ce ne sont que des on-dit .

Voir le site internet de la compagnie

A 21h, au parc .

Saint-Jean-du-Bruel 12230 Aveyron Occitanie +33 5 65 62 26 16

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English :

By the traveling theater company La Passerelle

L’événement Spectacle de Théâtre Saint-Jean-du-Bruel a été mis à jour le 2026-07-31 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)