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Spectacle de Théâtre Saint-Jean-du-Bruel

jeudi 13 août 2026 · Saint-Jean-du-Bruel

Spectacle de Théâtre Saint-Jean-du-Bruel

Informations pratiques

Début
jeudi 13 août 2026
Fin
jeudi 13 août 2026
Ville
12230 Saint-Jean-du-Bruel
Département
Aveyron
Tarif

Saint-Jean-du-Bruel

Spectacle de Théâtre

Saint-Jean-du-Bruel Aveyron

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Jeudi 2026-08-13
fin : 2026-08-13

Date(s) :
2026-08-13

Par la compagnie de théâtre itinérant La Passerelle
Pièce Au delà des Montagnes Bleues aventure romanesque 
On dit qu’il existe un livre qui révèle les secrets de la vie. Beaucoup en ont entendu parlé, certains l’ont cherché,on prétend même que d’autres l’ont trouvé.
Mais tout cela, ce ne sont que des  on-dit  .
Voir le site internet de la compagnie
A 21h, au parc   .

Saint-Jean-du-Bruel 12230 Aveyron Occitanie +33 5 65 62 26 16 

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English :

By the traveling theater company La Passerelle

L’événement Spectacle de Théâtre Saint-Jean-du-Bruel a été mis à jour le 2026-07-31 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)

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