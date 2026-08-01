Spectacle de Théâtre Saint-Jean-du-Bruel
jeudi 13 août 2026 · Saint-Jean-du-Bruel
Informations pratiques
Saint-Jean-du-Bruel
Spectacle de Théâtre
Saint-Jean-du-Bruel Aveyron
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Jeudi 2026-08-13
fin : 2026-08-13
Date(s) :
2026-08-13
Par la compagnie de théâtre itinérant La Passerelle
Pièce Au delà des Montagnes Bleues aventure romanesque
On dit qu’il existe un livre qui révèle les secrets de la vie. Beaucoup en ont entendu parlé, certains l’ont cherché,on prétend même que d’autres l’ont trouvé.
Mais tout cela, ce ne sont que des on-dit .
Voir le site internet de la compagnie
A 21h, au parc .
Saint-Jean-du-Bruel 12230 Aveyron Occitanie +33 5 65 62 26 16
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English :
By the traveling theater company La Passerelle
L’événement Spectacle de Théâtre Saint-Jean-du-Bruel a été mis à jour le 2026-07-31 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
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