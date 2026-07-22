La Caravane du sport Saint-Jean-du-Bruel
mercredi 5 août 2026 · Saint-Jean-du-Bruel
Informations pratiques
Saint-Jean-du-Bruel
La Caravane du sport
La Prade Saint-Jean-du-Bruel Aveyron
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi 2026-08-05
fin : 2026-08-05
Date(s) :
2026-08-05
Différente activités sportives
– Carabine Pickelball
– Panna foot Sport-santé
– Mur d’escalade Boccia
– Wexball Rampshot
– Home-ball Détanque
De 15h à 19h, sur le site de la Prade
Tous publics .
La Prade Saint-Jean-du-Bruel 12230 Aveyron Occitanie +33 6 73 68 42 14
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English :
Various sports activities
L’événement La Caravane du sport Saint-Jean-du-Bruel a été mis à jour le 2026-07-22 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
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