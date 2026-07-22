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AGENDA · Saint-Jean-du-Bruel

La Caravane du sport Saint-Jean-du-Bruel

mercredi 5 août 2026 · Saint-Jean-du-Bruel

La Caravane du sport Saint-Jean-du-Bruel

Informations pratiques

Début
mercredi 5 août 2026
Fin
mercredi 5 août 2026
Adresse
La Prade
Ville
12230 Saint-Jean-du-Bruel
Département
Aveyron
Tarif
Gratuit

Saint-Jean-du-Bruel

La Caravane du sport

La Prade Saint-Jean-du-Bruel Aveyron

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi 2026-08-05
fin : 2026-08-05

Date(s) :
2026-08-05

Différente activités sportives
– Carabine Pickelball 
– Panna foot Sport-santé 
– Mur d’escalade Boccia 
– Wexball Rampshot 
– Home-ball Détanque 
De 15h à 19h, sur le site de la Prade
Tous publics    .

La Prade Saint-Jean-du-Bruel 12230 Aveyron Occitanie +33 6 73 68 42 14 

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English :

Various sports activities

L’événement La Caravane du sport Saint-Jean-du-Bruel a été mis à jour le 2026-07-22 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)

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