Fête de la Châtaigne Les Manges Castagnes Saint-Jean-du-Bruel samedi 10 octobre 2026.

Saint-Jean-du-Bruel

Fête de la Châtaigne Les Manges Castagnes

Saint-Jean-du-Bruel Aveyron

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-10

fin : 2026-10-10

Date(s) :

2026-10-10

Venez fêter l’Automne à St-Jean du Bruel.

En journée animations

15h visite guidée du village avec Jean-Luc de l’Escapade St-Jeantaise.

19h apéritif suivi d’un repas et soirée dansante

21h feu d’artifice offert par la municipalité de St-Jean et l’Hirondelle Sportive

Repas sur réservation jusqu’au 08 octobre à l’Essentiel .

Saint-Jean-du-Bruel 12230 Aveyron Occitanie +33 6 76 14 92 18

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English :

Come and celebrate Autumn at St-Jean du Bruel.

L’événement Fête de la Châtaigne Les Manges Castagnes Saint-Jean-du-Bruel a été mis à jour le 2026-06-19 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)