Fête de la Châtaigne Les Manges Castagnes Saint-Jean-du-Bruel
Fête de la Châtaigne Les Manges Castagnes Saint-Jean-du-Bruel samedi 10 octobre 2026.
Saint-Jean-du-Bruel
Fête de la Châtaigne Les Manges Castagnes
Saint-Jean-du-Bruel Aveyron
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-10
fin : 2026-10-10
Date(s) :
2026-10-10
Venez fêter l’Automne à St-Jean du Bruel.
En journée animations
15h visite guidée du village avec Jean-Luc de l’Escapade St-Jeantaise.
19h apéritif suivi d’un repas et soirée dansante
21h feu d’artifice offert par la municipalité de St-Jean et l’Hirondelle Sportive
Repas sur réservation jusqu’au 08 octobre à l’Essentiel .
Saint-Jean-du-Bruel 12230 Aveyron Occitanie +33 6 76 14 92 18
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English :
Come and celebrate Autumn at St-Jean du Bruel.
L’événement Fête de la Châtaigne Les Manges Castagnes Saint-Jean-du-Bruel a été mis à jour le 2026-06-19 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
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