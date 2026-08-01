Informations pratiques

Saint-Jean-du-Bruel

Marché nocturne animé

Route de Nant Saint-Jean-du-Bruel Aveyron

Tarif : – – EUR

13

Tarif de base plein tarif

Repas Aligot/Saucisse

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2026-08-12

fin : 2026-08-12

Date(s) :

2026-08-12

Marché nocturne, repas terroir et karaoké.

Marché nocturne (artisans, créateurs, saveurs locales…) dans une ambiance musicale avec Denis et Nash.

Repas Aligot-Saucisse (sur réservation) et soirée karaoké animé par le groupe Vibration.

Buvette sur place

Dès 18h au Camping la Claparède 13 .

Route de Nant Saint-Jean-du-Bruel 12230 Aveyron Occitanie +33 5 65 62 23 41 contact@laclaparede.com

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English :

Nighttime stroll, local cuisine, and karaoke.

L’événement Marché nocturne animé Saint-Jean-du-Bruel a été mis à jour le 2026-08-06 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)