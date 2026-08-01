Marché nocturne animé Saint-Jean-du-Bruel
mercredi 12 août 2026 · Saint-Jean-du-Bruel
Informations pratiques
Saint-Jean-du-Bruel
Marché nocturne animé
Route de Nant Saint-Jean-du-Bruel Aveyron
Tarif : – – EUR
13
Tarif de base plein tarif
Repas Aligot/Saucisse
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi 2026-08-12
fin : 2026-08-12
Date(s) :
2026-08-12
Marché nocturne, repas terroir et karaoké.
Marché nocturne (artisans, créateurs, saveurs locales…) dans une ambiance musicale avec Denis et Nash.
Repas Aligot-Saucisse (sur réservation) et soirée karaoké animé par le groupe Vibration.
Buvette sur place
Dès 18h au Camping la Claparède 13 .
Route de Nant Saint-Jean-du-Bruel 12230 Aveyron Occitanie +33 5 65 62 23 41 contact@laclaparede.com
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English :
Nighttime stroll, local cuisine, and karaoke.
L’événement Marché nocturne animé Saint-Jean-du-Bruel a été mis à jour le 2026-08-06 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
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