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Marché nocturne animé Saint-Jean-du-Bruel

mercredi 12 août 2026 · Saint-Jean-du-Bruel

Marché nocturne animé Saint-Jean-du-Bruel

Informations pratiques

Début
mercredi 12 août 2026
Fin
mercredi 12 août 2026
Adresse
Route de Nant
Ville
12230 Saint-Jean-du-Bruel
Département
Aveyron
Tarif
13 Tarif de base plein tarif Repas Aligot/Saucisse

Saint-Jean-du-Bruel

Marché nocturne animé

Route de Nant Saint-Jean-du-Bruel Aveyron

Tarif : – – EUR
13
Tarif de base plein tarif
Repas Aligot/Saucisse

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi 2026-08-12
fin : 2026-08-12

Date(s) :
2026-08-12

Marché nocturne, repas terroir et karaoké.
Marché nocturne (artisans, créateurs, saveurs locales…) dans une ambiance musicale avec Denis et Nash.
Repas Aligot-Saucisse (sur réservation) et soirée karaoké animé par le groupe Vibration.
Buvette sur place
Dès 18h au Camping la Claparède 13  .

Route de Nant Saint-Jean-du-Bruel 12230 Aveyron Occitanie +33 5 65 62 23 41  contact@laclaparede.com

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English :

Nighttime stroll, local cuisine, and karaoke.

L’événement Marché nocturne animé Saint-Jean-du-Bruel a été mis à jour le 2026-08-06 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)

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