AGENDA · Moindou
Spectacle déambulatoire et participatif Derrières les murs Moindou
vendredi 14 août 2026 · Moindou
Informations pratiques
Moindou
Spectacle déambulatoire et participatif Derrières les murs
Fort Teremba Moindou Nouvelle-Calédonie
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-14 18:30:00
fin : 2026-08-14 21:00:00
Date(s) :
2026-08-14
Présenté par l’association NewCal Fusion.
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Fort Teremba Moindou 98819 Nouvelle-Calédonie Collectivités d’outre-mer +687 44.32.71 assomarguerite@canl.nc
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English :
Presented by the NewCal Fusion association.
L’événement Spectacle déambulatoire et participatif Derrières les murs Moindou a été mis à jour le 2026-07-31 par Sud Tourisme Nouvelle-Calédonie
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