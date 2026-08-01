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AGENDA · Moindou

Spectacle déambulatoire et participatif Derrières les murs Moindou

vendredi 14 août 2026 · Moindou

Informations pratiques

Début
vendredi 14 août 2026
Fin
vendredi 14 août 2026
Heure de début
18:30:00
Adresse
Fort Teremba
Ville
98819 Moindou
Département
Nouvelle-Calédonie
Tarif

Moindou

Spectacle déambulatoire et participatif Derrières les murs

Fort Teremba Moindou Nouvelle-Calédonie

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-14 18:30:00
fin : 2026-08-14 21:00:00

Date(s) :
2026-08-14

Présenté par l’association NewCal Fusion.
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Fort Teremba Moindou 98819 Nouvelle-Calédonie Collectivités d’outre-mer +687 44.32.71  assomarguerite@canl.nc

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English :

Presented by the NewCal Fusion association.

L’événement Spectacle déambulatoire et participatif Derrières les murs Moindou a été mis à jour le 2026-07-31 par Sud Tourisme Nouvelle-Calédonie

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