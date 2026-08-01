Informations pratiques

Moindou

Spectacle déambulatoire et participatif Derrières les murs

Fort Teremba Moindou Nouvelle-Calédonie

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-14 18:30:00

fin : 2026-08-14 21:00:00

Date(s) :

2026-08-14

Présenté par l’association NewCal Fusion.

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Fort Teremba Moindou 98819 Nouvelle-Calédonie Collectivités d’outre-mer +687 44.32.71 assomarguerite@canl.nc

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English :

Presented by the NewCal Fusion association.

L’événement Spectacle déambulatoire et participatif Derrières les murs Moindou a été mis à jour le 2026-07-31 par Sud Tourisme Nouvelle-Calédonie