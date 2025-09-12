Spectacle: « Décidément bleu » LOURDES Lourdes

Spectacle: « Décidément bleu » LOURDES Lourdes jeudi 29 janvier 2026.

Spectacle: « Décidément bleu »

LOURDES 4 Avenue du Maréchal Foch Lourdes Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-29 20:30:00

fin : 2026-01-29

Date(s) :

2026-01-29

DÉCIDÉMENT BLEU

Collectif décomposé

Et si la vie n’avait pas de fin ? Un adolescent écrit un roman sur ses grands-parents. Au dixième chapitre, tout dérape les mots deviennent vertige, le réel vacille, la fiction envahit le jeune écrivain. Seul sur scène, il fait surgir un monde où les mots cognent, où la musique dérange, où le réel se brouille. Il nous entraîne dans une nuit troublante où Lucie, la pluie, un maquillage étrange, composent un poème dramatique et halluciné. Théâtre et musique s’unissent dans un rêve poétique de l’immortalité, entre peur de vieillir et besoin d’aimer encore.

Bord de scène: à l’issue de la représentation, rencontrez l’équipe artistique afin d’échanger sur vos impressions.

Texte publié aux éditions Vox Scriba

création soutenue par le Département du Nord et le Département des Hautes-Pyrénées. Avec le soutien de la Spédidam.

une coproduction Le Biplan Lille (59), Théâtre du Millénaire (59). Résidence en 2025 à La Maison du Parc National et de La Vallée de Luz. Le Collectif Décomposé est soutenu par la Région Occitanie.

Tout public, dès 12 ans.

Durée 1h.

Tarifs de 6 à 12€.

Informations et réservations aux coordonnées ci-dessous.

.

LOURDES 4 Avenue du Maréchal Foch Lourdes 65100 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 42 54 57

English :

DECIDEDLY BLUE

Collectif décomposé

What if life had no end? A teenager writes a novel about his grandparents. At the tenth chapter, everything goes haywire: words become vertigo, reality wavers, fiction invades the young writer. Alone on stage, he conjures up a world where words collide, music disturbs and reality blurs. He takes us into a disturbing night where Lucie, the rain and a strange make-up compose a dramatic, hallucinatory poem. Theater and music unite in a poetic dream of immortality, between the fear of aging and the need to love again.

After the performance, meet the artistic team to discuss your impressions.

Text published by Vox Scriba

creation supported by the Département du Nord and the Département des Hautes-Pyrénées. With the support of Spédidam.

co-produced by Le Biplan ? Lille (59), Théâtre du Millénaire (59). Residency in 2025 at La Maison du Parc National et de La Vallée de Luz. Collectif Décomposé is supported by the Occitanie Region.

All audiences, ages 12 and up.

Duration 1h.

Prices from 6 to 12?

For information and reservations, please contact us below.

German :

ENTSCHIEDEN BLAU

Zersetztes Kollektiv

Was, wenn das Leben kein Ende hat? Ein Jugendlicher schreibt einen Roman über seine Großeltern. Im zehnten Kapitel gerät alles aus den Fugen: Die Worte werden schwindelerregend, die Realität gerät ins Wanken, die Fiktion überfällt den jungen Schriftsteller. Allein auf der Bühne lässt er eine Welt entstehen, in der die Worte krachen, die Musik stört und die Realität verschwimmt. Er führt uns in eine beunruhigende Nacht, in der Lucie, der Regen und eine seltsame Schminke ein dramatisches und halluziniertes Gedicht bilden. Theater und Musik vereinen sich in einem poetischen Traum von der Unsterblichkeit, zwischen der Angst vor dem Altern und dem Bedürfnis, noch zu lieben.

Bühnenrand: Treffen Sie sich nach der Vorstellung mit dem künstlerischen Team, um Ihre Eindrücke zu diskutieren.

Der Text wurde im Verlag Vox Scriba veröffentlicht

das Projekt wird vom Département du Nord und vom Département des Hautes-Pyrénées unterstützt. Mit der Unterstützung von Spédidam.

eine Koproduktion mit Le Biplan? Lille (59), Théâtre du Millénaire (59). Residenz im Jahr 2025 in La Maison du Parc National et de La Vallée de Luz. Das Collectif Décomposé wird von der Region Okzitanien unterstützt.

Für alle Zuschauer ab 12 Jahren.

Dauer: 1 Stunde.

Preise von 6 bis 12?

Informationen und Reservierungen unter den unten angegebenen Kontaktdaten.

Italiano :

DECISAMENTE BLU

Collezione composta

E se la vita non finisse mai? Un adolescente sta scrivendo un romanzo sui suoi nonni. Al decimo capitolo, tutto va storto: le parole diventano vertiginose, la realtà vacilla, la finzione invade il giovane scrittore. Da solo sul palco, evoca un mondo in cui le parole si scontrano, la musica disturba e la realtà si confonde. Ci porta in una notte inquietante dove Lucie, la pioggia e uno strano trucco compongono un poema drammatico e allucinato. Teatro e musica si uniscono in un sogno poetico di immortalità, tra la paura di invecchiare e il bisogno di amare ancora.

A lato del palcoscenico: dopo lo spettacolo, incontrate il team artistico per discutere le vostre impressioni.

Testo pubblicato da Vox Scriba

creazione sostenuta dal Département du Nord e dal Département des Hautes-Pyrénées. Con il sostegno di Spédidam.

coprodotto da Le Biplan? Lille (59), Théâtre du Millénaire (59). Residenza nel 2025 presso La Maison du Parc National et de La Vallée de Luz. Collectif Décomposé è sostenuto dalla Regione Occitania.

Per tutti i pubblici, a partire dai 12 anni.

Durata: 1 ora.

Prezzi da 6 a 12 anni?

Per informazioni e prenotazioni, contattare l’indirizzo sottostante.

Espanol :

DECIDIDAMENTE AZUL

Collectif décomposé

¿Y si la vida no acabara nunca? Un adolescente escribe una novela sobre sus abuelos. En el décimo capítulo, todo se tuerce: las palabras se vuelven vertiginosas, la realidad vacila, la ficción invade al joven escritor. Solo en el escenario, conjura un mundo donde las palabras chocan, la música perturba y la realidad se difumina. Nos traslada a una noche inquietante en la que Lucie, la lluvia y un extraño maquillaje componen un poema dramático y alucinante. Teatro y música se unen en un sueño poético de inmortalidad, entre el miedo a envejecer y la necesidad de volver a amar.

Escenario: después de la representación, reúnase con el equipo artístico para comentar sus impresiones.

Texto publicado por Vox Scriba

creación apoyada por el Département du Nord y el Département des Hautes-Pyrénées. Con el apoyo de Spédidam.

coproducido por Le Biplan ? Lille (59), Théâtre du Millénaire (59). Residencia en 2025 en La Maison du Parc National et de La Vallée de Luz. Collectif Décomposé cuenta con el apoyo de la Región Occitanie.

Para todos los públicos, a partir de 12 años.

Duración: 1 hora.

Precios de 6 a 12?

Para información y reservas, póngase en contacto con la dirección que figura más abajo.

L’événement Spectacle: « Décidément bleu » Lourdes a été mis à jour le 2025-09-12 par OT de Lourdes|CDT65