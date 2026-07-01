Spectacle Déclinaisons Parc-musée du granit Saint-Michel-de-Montjoie

Informations pratiques

Saint-Michel-de-Montjoie

Spectacle Déclinaisons

Parc-musée du granit 55 impasse du musée Saint-Michel-de-Montjoie Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-15 19:30:00

fin : 2026-07-15 20:30:00

Date(s) :

2026-07-15

Déclinaisons est une mise en lumière du patrimoine gastronomique et des lieux qui le portent. En langage culinaire, les déclinaisons sont des manières nouvelles d’assembler les ingrédients d’anciennes recettes, des variantes d’un plat de référence.

En faisant se rencontrer et dialoguer un chef cuisinier, un conteur et un musicien, nous chercherons à mettre en scène, en musique et en bouche, des lieux emblématiques du territoire, connus ou plus confidentiels. L’animation s’achèvera par une dégustation de la recette préparée sous vos yeux. Par la compagnie “Tourner la page”. .

Parc-musée du granit 55 impasse du musée Saint-Michel-de-Montjoie 50670 Manche Normandie +33 2 55 47 13 24 patrimoine@msm-normandie.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Spectacle Déclinaisons

L’événement Spectacle Déclinaisons Saint-Michel-de-Montjoie a été mis à jour le 2026-07-07 par OT MSM Normandie BIT Genêts