Spectacle des 20 ans de l’Association Artsenfolie Couloisy
Spectacle des 20 ans de l’Association Artsenfolie Couloisy samedi 30 mai 2026.
Couloisy
Spectacle des 20 ans de l’Association Artsenfolie
Rue du Chemin Vert Couloisy Oise
Tarif : 3 – 3 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 18:00:00
fin : 2026-05-30 22:00:00
Date(s) :
2026-05-30
L’assocation Artsenfolie va souffler ses 20 bougies et pour cette occasion nous vous proposons un grand spectacle !
Ouverture des portes à 18h et début du spectacle à 19h.
Nous vous offrirons un pot à la suite de l’évènement.
Réservation en ligne
https://artsenfolie.s2.yapla.com/fr/event-113368
Une vidéo professionnelle du spectacle sera faite et vous pouvez la pré-commander au tarif de 10€.
L’évènement se fait avec le soutien du département de l’Oise, la Communauté de Communes des Lisières de l’Oise, la commune de Trosly-Breuil, la commune de Couloisy et la société Tony Garnier.
L’assocation Artsenfolie va souffler ses 20 bougies et pour cette occasion nous vous proposons un grand spectacle !
Ouverture des portes à 18h et début du spectacle à 19h.
Nous vous offrirons un pot à la suite de l’évènement.
Réservation en ligne
https://artsenfolie.s2.yapla.com/fr/event-113368
Une vidéo professionnelle du spectacle sera faite et vous pouvez la pré-commander au tarif de 10€.
L’évènement se fait avec le soutien du département de l’Oise, la Communauté de Communes des Lisières de l’Oise, la commune de Trosly-Breuil, la commune de Couloisy et la société Tony Garnier. .
Rue du Chemin Vert Couloisy 60350 Oise Hauts-de-France +33 6 67 42 85 33 assoartsenfolie@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
The Artsenfolie association is celebrating its 20th anniversary, and for the occasion we’re putting on a big show!
Doors open at 6pm and the show starts at 7pm.
We’ll be offering you a drink afterwards.
Book online
https://artsenfolie.s2.yapla.com/fr/event-113368
A professional video of the show will be made and can be pre-ordered for 10?
The event is supported by the Département de l’Oise, the Communauté de Communes des Lisières de l’Oise, the commune of Trosly-Breuil, the commune of Couloisy and the Tony Garnier company.
L’événement Spectacle des 20 ans de l’Association Artsenfolie Couloisy a été mis à jour le 2026-05-07 par Compiègne Pierrefonds Tourisme