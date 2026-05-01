Spectacle des 20 ans de l’Association Artsenfolie Couloisy

Couloisy

Spectacle des 20 ans de l’Association Artsenfolie

Rue du Chemin Vert Couloisy Oise

Tarif : 3 – 3 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30 18:00:00

fin : 2026-05-30 22:00:00

Date(s) :

2026-05-30

L’assocation Artsenfolie va souffler ses 20 bougies et pour cette occasion nous vous proposons un grand spectacle !

Ouverture des portes à 18h et début du spectacle à 19h.

Nous vous offrirons un pot à la suite de l’évènement.

Réservation en ligne

https://artsenfolie.s2.yapla.com/fr/event-113368

Une vidéo professionnelle du spectacle sera faite et vous pouvez la pré-commander au tarif de 10€.

L’évènement se fait avec le soutien du département de l’Oise, la Communauté de Communes des Lisières de l’Oise, la commune de Trosly-Breuil, la commune de Couloisy et la société Tony Garnier.

L’assocation Artsenfolie va souffler ses 20 bougies et pour cette occasion nous vous proposons un grand spectacle !

Ouverture des portes à 18h et début du spectacle à 19h.

Nous vous offrirons un pot à la suite de l’évènement.

Réservation en ligne

https://artsenfolie.s2.yapla.com/fr/event-113368

Une vidéo professionnelle du spectacle sera faite et vous pouvez la pré-commander au tarif de 10€.

L’évènement se fait avec le soutien du département de l’Oise, la Communauté de Communes des Lisières de l’Oise, la commune de Trosly-Breuil, la commune de Couloisy et la société Tony Garnier. .

Rue du Chemin Vert Couloisy 60350 Oise Hauts-de-France +33 6 67 42 85 33 assoartsenfolie@gmail.com

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English :

The Artsenfolie association is celebrating its 20th anniversary, and for the occasion we’re putting on a big show!

Doors open at 6pm and the show starts at 7pm.

We’ll be offering you a drink afterwards.

Book online

https://artsenfolie.s2.yapla.com/fr/event-113368

A professional video of the show will be made and can be pre-ordered for 10?

The event is supported by the Département de l’Oise, the Communauté de Communes des Lisières de l’Oise, the commune of Trosly-Breuil, the commune of Couloisy and the Tony Garnier company.

L’événement Spectacle des 20 ans de l’Association Artsenfolie Couloisy a été mis à jour le 2026-05-07 par Compiègne Pierrefonds Tourisme