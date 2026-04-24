Spectacle des Amis du château Mauléon-Licharre
Spectacle des Amis du château Mauléon-Licharre vendredi 7 août 2026.
Mauléon-Licharre
Spectacle des Amis du château
Château-fort Mauléon-Licharre Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-07
fin : 2026-08-07
Date(s) :
2026-08-07
Les Amis du Château vous présentent leur nouveau spectacle au château-fort de Mauléon.
Le détail de la programmation et les horaires de l’événement seront mis à jour dès réception des informations envoyées par l’organisateur. .
Château-fort Mauléon-Licharre 64130 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 28 02 37
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English :
L’événement Spectacle des Amis du château Mauléon-Licharre a été mis à jour le 2026-04-24 par Office de Tourisme Pays Basque
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