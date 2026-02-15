SPECTACLE DES RANDONNEURS LA TROOP’

ARPÈGE Merville Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-28

fin : 2026-03-28

Date(s) :

2026-03-28

Samedi 28 mars à 20h, les Randonneurs de l’ARCLM vous invitent à découvrir La Troop’ sur la scène de l’Arpège.

Depuis plus de 12 ans, ce groupe de chanteuses et chanteurs amateurs, réuni au sein de l’association Ensemble pour eux , propose des spectacles chantés en direct, hauts en couleur et en énergie. Un voyage musical des années 60 à aujourd’hui, mêlant chanson française et pop-rock international, avec costumes, chorégraphies et une ambiance pensée pour toutes les générations. Spectacle tout public pour le plaisir de chanter et de partager un bon moment. .

ARPÈGE Merville 31330 Haute-Garonne Occitanie +33 5 62 13 41 00 relais.associatif@merville31.fr

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English :

Saturday March 28 at 8pm, Les Randonneurs de l?ARCLM invite you to discover La Troop? on the Arpège stage.

L’événement SPECTACLE DES RANDONNEURS LA TROOP’ Merville a été mis à jour le 2026-02-13 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE