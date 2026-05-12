Asnières-sur-Blour

Spectacle D’est en Ouest

Stade Asnières-sur-Blour Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-15 17:00:00

fin : 2026-08-15

Date(s) :

2026-08-15

Petit Cirque de rencontre, entre les places de villages et les parcs des bourgs, elle voyage sur son nuage au-dessus d’un village imaginaire et transporte la poésie des images par une brise d’air aux sonorités de klezmer. Elle tourbillonne sous la lune, accrochée sur son trapèze, comme un ange qui joue dans le ciel et Babouchka apparaît sur les toîts de village. Venez découvrir l’univers poétique, drôle et abstrait pour partager ce spectacle en famille.

Co-diffusion La Boulit’/MJC Champ Libre et commune d’Asnières-sur-Blour

Dans le cadre de la traditionnelle Fête Champêtre de la Saint Roch, organisée par le Comité des fêtes avec le concours de la commune. Buvette, fête foraine, feu d’artifice et toutes les infos sur le site de la mairie. .

Stade Asnières-sur-Blour 86430 Vienne Nouvelle-Aquitaine contact@laboulit.fr

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English : Spectacle D’est en Ouest

L’événement Spectacle D’est en Ouest Asnières-sur-Blour a été mis à jour le 2026-05-12 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne