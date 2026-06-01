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Spectacle d’humour Bliz Stand Up au Louzou Trélévern

Spectacle d’humour Bliz Stand Up au Louzou Trélévern samedi 27 juin 2026.

Adresse : Plage de Kériec

Ville : 22660 Trélévern

Département : Côtes-d'Armor

Début : samedi 27 juin 2026

Fin : samedi 27 juin 2026

Tarif :

Trélévern

Spectacle d’humour Bliz Stand Up au Louzou

Plage de Kériec Trélévern Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-27
fin : 2026-06-27

Date(s) :
2026-06-27

Spectacle de stand up avec 3 humoristes professionnels aux univers différents pour une soirée drôle et conviviale. Avec Julie Gabriel, Robin de Fraiteur, Camille Thoby et présenté par Suzy Dupin.   .

Plage de Kériec Trélévern 22660 Côtes-d’Armor Bretagne  

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English :

L’événement Spectacle d’humour Bliz Stand Up au Louzou Trélévern a été mis à jour le 2026-06-03 par Office de tourisme Bretagne Côte de Granit Rose

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