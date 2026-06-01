Spectacle d’humour Bliz Stand Up au Louzou Trélévern
Spectacle d’humour Bliz Stand Up au Louzou Trélévern samedi 27 juin 2026.
Trélévern
Spectacle d’humour Bliz Stand Up au Louzou
Plage de Kériec Trélévern Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-27
fin : 2026-06-27
Date(s) :
2026-06-27
Spectacle de stand up avec 3 humoristes professionnels aux univers différents pour une soirée drôle et conviviale. Avec Julie Gabriel, Robin de Fraiteur, Camille Thoby et présenté par Suzy Dupin. .
Plage de Kériec Trélévern 22660 Côtes-d’Armor Bretagne
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L’événement Spectacle d’humour Bliz Stand Up au Louzou Trélévern a été mis à jour le 2026-06-03 par Office de tourisme Bretagne Côte de Granit Rose