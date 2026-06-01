Trélévern

Spectacle d’humour Bliz Stand Up au Louzou

Plage de Kériec Trélévern Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-27

fin : 2026-06-27

Date(s) :

2026-06-27

Spectacle de stand up avec 3 humoristes professionnels aux univers différents pour une soirée drôle et conviviale. Avec Julie Gabriel, Robin de Fraiteur, Camille Thoby et présenté par Suzy Dupin. .

Plage de Kériec Trélévern 22660 Côtes-d’Armor Bretagne

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Spectacle d’humour Bliz Stand Up au Louzou Trélévern a été mis à jour le 2026-06-03 par Office de tourisme Bretagne Côte de Granit Rose