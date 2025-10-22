Spectacle d’humour musical Giedré Avoine

Spectacle d'humour musical Giedré Avoine vendredi 10 avril 2026.

Rue de l'Ardoise Avoine Indre-et-Loire

Tarif : 22 EUR

Vendredi 2026-04-10

2026-04-10

GiedRé, ce qu’elle aime bien dans la vie, c’est écrire des chansons rigolotes sur des trucs pas très rigolos. Et ce qu’elle aime encore plus, c’est chanter ses chansons rigolotes-sur-des-trucs-pas-rigolos sur scène, car les lumières sont très fortes et ça lui donne dix ans de moins . Du moins c’est ce qu’elle croit, mais les gens ne sont pas dupes.

Alors elle repart en tournée, avec une nouvelle formule Maxi Best Of, sans frites mais avec ses plus grands tubes, du moins aux yeux de sa famille. 22 .

Rue de l’Ardoise Avoine 37420 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 98 11 15 serviceculturel@ville-avoine.fr

English :

GiedRé?s favorite thing in life is writing funny songs about things that aren?t very funny. And what she loves even more is singing her funny songs about not-so-funny things on stage, because the lights are so bright and it makes her look ten years younger

German :

GiedRé mag es, lustige Lieder über nicht so lustige Dinge zu schreiben. Und was ihr noch mehr Spaß macht, ist, ihre lustigen Lieder über nicht so lustige Dinge auf der Bühne zu singen, weil das Licht sehr hell ist und sie zehn Jahre jünger aussieht

Italiano :

La cosa che preferisce GiedRé nella vita è scrivere canzoni divertenti su cose che non sono molto divertenti. E quello che le piace ancora di più è cantare le sue canzoni divertenti su cose non tanto divertenti sul palco, perché le luci sono così brillanti e la fanno sembrare dieci anni più giovane

Espanol :

Lo que más le gusta a GiedRé es escribir canciones divertidas sobre cosas que no lo son tanto. Y lo que más le gusta es cantar sus canciones divertidas sobre cosas no tan divertidas en el escenario, porque las luces brillan mucho y la hacen parecer diez años más joven

