Spectacle d’hypnose avec Hervé Barbereau rue de la Libération Pluméliau-Bieuzy

rue de la Libération Espace Droséra Pluméliau-Bieuzy Morbihan

Tarif : 19€

Venez vivre une expérience unique, drôle et mémorable avec Croyances, Mystères et Phénomènes Etranges

Hervé Barbereau explore les croyances et mystères de l’hypnose, entre fascination, scepticisme et humour, dans son nouveau spectacle captivant.

Dans le précédent spectacle, ‘’L’Hypnose A Travers Le Temps, Hervé parcourait les grandes étapes de l’évolution de l’Hypnose, des origines jusqu’à son utilisation au 21ème siècle, jusqu’à la reconnaissance de toutes ses vertus.

Aujourd’hui, pour beaucoup encore, l’hypnose reste une supercherie, ou revêt une dimension mystique, voire, paranormale. L’Hypnose intrigue et est l’objet de toutes les croyances. C’est de cela que traite ce nouveau chapitre, et de cela aussi, on peut en rire…

20h, entrée à 19€, sur réservation via Hello Asso. Par l'APEL Saint-Méliau.

