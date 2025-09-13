Spectacle « Dialogue avec ce qui se passe » Théâtre Public de Montreuil Montreuil

Spectacle « Dialogue avec ce qui se passe » Théâtre Public de Montreuil Montreuil mercredi 28 janvier 2026.

Qu’il nous échappe, s’accélère, ou que nous soyons en train de le perdre, le temps est la matière principale de toutes nos existences. Avec cette nouvelle création aussi ludique que concrète, Adrien Béal et Nicolas Doutey s’entourent de six acteur·rices pour mettre en jeu nos expériences du temps.

Cela prend l’apparence d’un détail… ou presque. Que voulait écrire Alice à son neveu lundi dernier ? Sa difficulté à se souvenir de son idée, au moment où elle lui était apparue, est le point de départ d’un cheminement collectif qui, alternativement, nous rapproche et nous éloigne du cours des choses. Comment les repères communs modèlent-ils le temps vécu ? Est-ce possible de rendre la durée observable ou palpable ?

Expert dans l’art de transformer des concepts abstraits en expériences collectives jubilatoires, le metteur en scène Adrien Béal s’associe à l’auteur Nicolas Doutey pour nous embarquer dans une fiction vertigineuse. Un spectacle qui nous interpelle sur notre monde et déplace d’une façon aussi délicate que pérenne le regard que nous posons sur les forces insaisissables qui le façonnent.

Spectacle mis en scène par Adrien Béal – Coproduction

Du mercredi 28 janvier 2026 au vendredi 06 février 2026 :

payant

Public jeunes et adultes. A partir de 13 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-01-28T01:00:00+01:00

fin : 2026-02-07T00:59:59+01:00

Date(s) :

Théâtre Public de Montreuil 10 place Jean-Jaurès 93100 Montreuil

https://theatrepublicmontreuil.com/dialogue-avec-ce-qui-se-passe +33148704890 https://www.facebook.com/TheatrePublicMontreuil?locale=fr_FR https://www.facebook.com/TheatrePublicMontreuil?locale=fr_FR