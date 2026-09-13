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Spectacle d’improvisation des Perchés du Lac : Chut vs Blabla, Floky la loutre, Genève

mercredi 16 septembre 2026 · Floky la loutre · Genève

Spectacle d’improvisation des Perchés du Lac : Chut vs Blabla, Floky la loutre, Genève

Informations pratiques

Début
mercredi 16 septembre 2026
Fin
mercredi 16 septembre 2026
Lieu
Floky la loutre
Adresse
Rue de Carouge 44
Ville
1205 Genève
Tarif
12

Spectacle d’improvisation des Perchés du Lac : Chut vs Blabla Mercredi 16 septembre, 20h30 Floky la loutre

12

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-16T20:30:00+02:00 – 2026-09-16T22:00:00+02:00
Fin : 2026-09-16T20:30:00+02:00 – 2026-09-16T22:00:00+02:00

Muets comme des carpes ou bavards comme des pies? Réservez vos places et venez trancher le débat!
Les Perchés du lac vous proposent un spectacle de cabaret d’improvisation mêlant bruit et silence, vous plongeant dans une expérience théâtrale folle et perchée.

Floky la loutre Rue de Carouge 44 Genève 1205 Plainpalais Genève [{« type »: « link », « value »: « https://infomaniak.events/fr-ch/shop/les-perches-du-lac-FEVQ71XYK5 »}]
La troupe d’improvisation des Perchés du Lac présente son spectacle « Chut vs Blabla » mercredi 16 septembre à 20h30 au Floky la loutre.

DR

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