Spectacle d’improvisation des Perchés du Lac : Chut vs Blabla, Floky la loutre, Genève

Informations pratiques

Spectacle d’improvisation des Perchés du Lac : Chut vs Blabla Mercredi 16 septembre, 20h30 Floky la loutre

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Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-16T20:30:00+02:00 – 2026-09-16T22:00:00+02:00

Fin : 2026-09-16T20:30:00+02:00 – 2026-09-16T22:00:00+02:00

Muets comme des carpes ou bavards comme des pies? Réservez vos places et venez trancher le débat!

Les Perchés du lac vous proposent un spectacle de cabaret d’improvisation mêlant bruit et silence, vous plongeant dans une expérience théâtrale folle et perchée.

Floky la loutre Rue de Carouge 44 Genève 1205 Plainpalais Genève [{« type »: « link », « value »: « https://infomaniak.events/fr-ch/shop/les-perches-du-lac-FEVQ71XYK5 »}]

La troupe d’improvisation des Perchés du Lac présente son spectacle « Chut vs Blabla » mercredi 16 septembre à 20h30 au Floky la loutre.

DR