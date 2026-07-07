Spectacle d’improvisation (humour) Colmar

Informations pratiques

Colmar

Spectacle d’improvisation (humour)

15 rue Robert Schuman Colmar Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-09-19 19:00:00

fin : 2026-09-19 21:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Préparez-vous à vivre une soirée interactive, drôle et totalement imprévisible. Une seule certitude vous ne verrez jamais deux fois le même spectacle !

Le temps d’une soirée, les comédiens d’Impro Alsace monteront sur scène pour un affrontement aussi spectaculaire qu’imprévisible. Sous l’œil attentif de l’arbitre, les équipes relèveront en direct des défis lancés au hasard par le public histoires loufoques, personnages hauts en couleur, situations absurdes ou émouvantes… Tout se créera sous vos yeux, dans l’instant !

Comme dans une véritable rencontre sportive, les fautes pourront être sifflées, les décisions arbitrales faire débat et les joueurs donner le meilleur d’eux-mêmes pour conquérir le public.

Car ici, ce sera vous qui aurez le dernier mot ! À chaque improvisation, votez, encouragez votre équipe favorite et devenez acteur du spectacle.

Humour, créativité, énergie et surprises rythmeront cette rencontre unique où les rivalités entre départements se joueront avec passion… mais toujours dans la bonne humeur !

Préparez-vous à vivre une soirée interactive, drôle et totalement imprévisible. Une seule certitude vous ne verrez jamais deux fois le même spectacle !

HORAIRES / TARIFS

19h00 Ouverture des portes 18h15.

1h30 hors entracte.

14€/ 12€ (tarif réduit étudiants, -12 ans, carte handicap un justificatif vous sera demandé à l’entrée)

Chèques vacances acceptés

Placement libre places limitées

Billetterie sur www.patinoirecolmar.fr ou sur place à partir de 18h15.

INFORMATIONS PRATIQUES

Dès 6 ans.

Restauration sur place.

Retrouvez l’ensemble des animations, événements et spectacles de la saison 2026/2027 de la patinoire de Colmar sur www.patinoirecolmar.fr. .

15 rue Robert Schuman Colmar 68000 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 80 09 05 contact@patinoirecolmar.fr

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English :

Get ready for an interactive, funny, and totally unpredictable evening. One thing is certain: you’ll never see the same show twice!

L’événement Spectacle d’improvisation (humour) Colmar a été mis à jour le 2026-07-03 par Office de tourisme de Colmar