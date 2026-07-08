Spectacle d’improvisation théatrale Ecocentre Saint-Pierre-de-Frugie
mercredi 8 juillet 2026 · Ecocentre · Saint-Pierre-de-Frugie
Informations pratiques
Saint-Pierre-de-Frugie
Spectacle d’improvisation théatrale
Ecocentre 193 Allée de la Source Froide Saint-Pierre-de-Frugie Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-08 19:00:00
fin : 2026-07-08
Date(s) :
2026-07-08
Spectacle d’improvisation par Kremlimpro
Spectacle d’improvisation par Kremlimpro
✨ Et si c’était vous qui inspiriez les comédiens ?
Une couleur, une émotion, une expression…
Vous soufflez l’idée… et ils en font une scène !
Des histoires inventées sur le vif, pleines d’émotions, de rebondissements, de rires et parfois de poésie.
Un spectacle interactif, drôle et surprenant. On ne sait pas ce qu’on va jouer. Vous non plus. Et c’est exactement pour ça qu’il faut venir. .
Ecocentre 193 Allée de la Source Froide Saint-Pierre-de-Frugie 24450 Dordogne Nouvelle-Aquitaine
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English : Spectacle d’improvisation théatrale
Improvisation show by Kremlimpro
L’événement Spectacle d’improvisation théatrale Saint-Pierre-de-Frugie a été mis à jour le 2026-06-30 par Isle-Auvézère
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