Saint-Pierre-de-Frugie

Mercredi en famille Jeux d’extérieur

Lieu-dit Froidefon Ecocentre Saint-Pierre-de-Frugie Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-15 10:00:00

fin : 2026-07-29 12:00:00

Date(s) :

2026-07-15 2026-07-29

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Lieu-dit Froidefon Ecocentre Saint-Pierre-de-Frugie 24450 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 44 91 36 40 contact@ecocentre.org

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English : Mercredi en famille Jeux d’extérieur

L’événement Mercredi en famille Jeux d’extérieur Saint-Pierre-de-Frugie a été mis à jour le 2026-06-18 par Isle-Auvézère