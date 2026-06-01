Marignac

SPECTACLE D’OUVERTURE FESTIVAL D’ART LYRIQUE VÎDE

SALLE DES FÊTES Marignac Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-09 20:30:00

fin : 2026-08-09 23:00:00

Date(s) :

2026-08-09

Drame hybride poétique. La nouvelle création des Rencontres Lyriques !

Voilà une expérience particulière… Comment entrer dans le cerveau de quatre femmes et écouter leurs pensées les plus secrètes ?

Billetterie en ligne ou à l’entrée du spectacle.

Chacune porte en elle les traces d’une rupture, pas forcément ni seulement amoureuse. C’est bien plus intime. C’est l’histoire d’un silence habité…

Pour ce drame poétique hybride, les pensées s’entrecroisent parfois soutenues par les notes d’un piano inattendu. On avance dans ce texte comme dans un bâtiment vide, c’est vaste, il y fait un peu froid, il y a beaucoup d’écho… et parfois les murs bougent.

C’est une traversée au cœur des vertiges de l’esprit, là où la raison vacille et où l’humour se fait grinçant pour ne pas sombrer. Entre les lignes, on rit du pire, on dissèque le manque et la douleur puis l’on finit par écouter ce que le vide a de plus bruyant à nous dire.

Direction artistique, chant Sylvia Cazeneuve

Texte, vidéo générative Christelle Vinsonneau

Composition, piano François Riu-Barotte

Avec Mireille Jung, Léonie Casthel, Oriane Krief .

SALLE DES FÊTES Marignac 31440 Haute-Garonne Occitanie

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English :

Poetic hybrid drama. Rencontres Lyriques’ newest creation!

A very special experience? How to enter the brains of four women and listen to their most secret thoughts?

Tickets available online or at the door.

L’événement SPECTACLE D’OUVERTURE FESTIVAL D’ART LYRIQUE VÎDE Marignac a été mis à jour le 2026-06-01 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE