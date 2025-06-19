Spectacle Drum brothers Théâtre de Lunéville Lunéville

Spectacle Drum brothers

Théâtre de Lunéville 37 rue de Lorraine Lunéville

Début : Samedi Samedi 2026-01-17 20:30:00

fin : 2026-01-17

2026-01-17

Finalistes de La France A Un Incroyable Talent 2021. Nés de l’union insolite entre une grosse caisse et une caisse claire, les Frères Colle tambourinent depuis leur naissance. Avec DRUM BROTHERS , ils nous proposent un spectacle original, une performance de jonglerie musicale virevoltante et remplie d’humour.

Entre rythmes effrénés et poésie, les Frères Colle mélangent allégrement les disciplines. Clément donne le temps, Cyril arrive a` temps, Stéphane, lui, est a` contretemps. Tout est source de percussions, mais les prédispositions artistiques du trio ne s’arrêtent pas la` cornemuse, flu^te et guitare entrent dans la danse et les objets voltigent, aussi bien les quilles que les parapluies. Avec ce trio décapant et virtuose tout est talent, fantaisie et fougue.Tout public

Théâtre de Lunéville 37 rue de Lorraine Lunéville 54300 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 76 48 60 billetterie@theatredeluneville.fr

English :

Finalists in La France A Un Incroyable Talent? 2021. Born from the unusual union of a bass drum and a snare drum, the Frères Colle have been drumming since birth. With « DRUM BROTHERS », they bring us an original show, a twirling musical juggling performance packed with humor.

Between frantic rhythms and poetry, the Frères Colle cheerfully mix disciplines. Clément gives the time, Cyril arrives on time, while Stéphane is off-time. Everything is a source of percussion, but the trio?s artistic predispositions don?t stop there: bagpipes, flute and guitar enter the dance and objects flutter about, from skittles to umbrellas. This virtuoso trio is all about talent, fantasy and passion.

German :

Finalisten von La France A Un Incroyable Talent? 2021. Die Brüder Colle sind aus der ungewöhnlichen Verbindung zwischen einer großen und einer kleinen Trommel entstanden und trommeln seit ihrer Geburt. Mit « DRUM BROTHERS » präsentieren sie uns ein originelles Spektakel, eine flirrende und humorvolle musikalische Jonglage-Performance.

Zwischen rasanten Rhythmen und Poesie vermischen die Brüder Colle fröhlich die Disziplinen. Clément gibt die Zeit vor, Cyril kommt zur rechten Zeit, Stéphane ist zur Unzeit da. Alles ist eine Quelle der Perkussion, aber die künstlerische Veranlagung des Trios endet nicht dort: Dudelsack, Flöte und Gitarre treten in den Tanz ein und die Objekte flattern, sowohl Kegel als auch Regenschirme. Bei diesem Trio ist alles Talent, Phantasie und Temperament.

Italiano :

Finalisti del concorso La France A Un Incroyable Talent? 2021. Nati dall’insolita unione di una grancassa e di un rullante, i Frères Colle suonano la batteria fin dalla nascita. Con « DRUM BROTHERS », ci propongono uno spettacolo originale, un’esibizione di giocoleria musicale roteante e ricca di umorismo.

Tra ritmi frenetici e poesia, i Frères Colle mescolano allegramente le discipline. Clément dà il tempo, Cyril arriva in tempo, Stéphane è fuori tempo. Tutto è fonte di percussioni, ma le predisposizioni artistiche del trio non si fermano qui: cornamusa, flauto e chitarra entrano nella danza e gli oggetti svolazzano in giro, birilli e ombrelli. Questo trio virtuoso è tutto talento, fantasia e passione.

Espanol :

Finalistas de La France A Un Incroyable Talent? 2021. Nacidos de la unión insólita de un bombo y una caja, los Frères Colle tocan el tambor desde su nacimiento. Con « DRUM BROTHERS », nos ofrecen un espectáculo original, un malabarismo musical giratorio lleno de humor.

Entre ritmos frenéticos y poesía, los Frères Colle mezclan alegremente disciplinas. Clément da la hora, Cyril llega puntual, Stéphane está fuera de tiempo. Todo es fuente de percusión, pero las predisposiciones artísticas del trío no se detienen ahí: la gaita, la flauta y la guitarra entran en la danza y los objetos revolotean, bolos y paraguas por igual. Este trío de virtuosos es todo talento, fantasía y pasión.

