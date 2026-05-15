Spectacle Eau LA LA Suivre fléchage parking Arnaville
Spectacle Eau LA LA Suivre fléchage parking Arnaville vendredi 3 juillet 2026.
Arnaville
Spectacle Eau LA LA
Suivre fléchage parking Place des fêtes Arnaville Meurthe-et-Moselle
Tarif : – – EUR
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Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-07-03 18:30:00
fin : 2026-07-03 20:00:00
Date(s) :
2026-07-03
Depuis plusieurs mois, le Parc naturel régional de Lorraine a missionné Man’ok & Cie pour accompagner des habitants de la Communauté de communes Mad & Moselle dans la création d’un spectacle.
Eau La La explore l’élément eau à travers différentes disciplines musique, danse, scénographie, écriture, mise en voix.
A partir de 20h Flamm party avec Flammengott (Boissons proposées par l’Association des Parents d’élèves)
En cas de pluie Repli au Manoir du Mad 33 rue de Méville à Bayonville-sur-MadTout public
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Suivre fléchage parking Place des fêtes Arnaville 54530 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 6 99 06 20 33
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English :
Over the past few months, the Parc naturel régional de Lorraine has commissioned Man’ok & Cie to help residents of the Mad & Moselle Communauté de communes to create a show.
Eau La La explores the element of water through a variety of disciplines: music, dance, set design, writing and voice acting.
From 8pm: Flamm party with Flammengott (drinks provided by the Parents’ Association)
In case of rain: Fallback to Manoir du Mad 33 rue de Méville, Bayonville-sur-Mad
L’événement Spectacle Eau LA LA Arnaville a été mis à jour le 2026-05-15 par OT PONT A MOUSSON