Spectacle Eau LA LA Suivre fléchage parking Arnaville

Arnaville

Spectacle Eau LA LA

Suivre fléchage parking Place des fêtes Arnaville Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-07-03 18:30:00

fin : 2026-07-03 20:00:00

Date(s) :

2026-07-03

Depuis plusieurs mois, le Parc naturel régional de Lorraine a missionné Man’ok & Cie pour accompagner des habitants de la Communauté de communes Mad & Moselle dans la création d’un spectacle.

Eau La La explore l’élément eau à travers différentes disciplines musique, danse, scénographie, écriture, mise en voix.

A partir de 20h Flamm party avec Flammengott (Boissons proposées par l’Association des Parents d’élèves)

En cas de pluie Repli au Manoir du Mad 33 rue de Méville à Bayonville-sur-MadTout public

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Suivre fléchage parking Place des fêtes Arnaville 54530 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 6 99 06 20 33

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English :

Over the past few months, the Parc naturel régional de Lorraine has commissioned Man’ok & Cie to help residents of the Mad & Moselle Communauté de communes to create a show.

Eau La La explores the element of water through a variety of disciplines: music, dance, set design, writing and voice acting.

From 8pm: Flamm party with Flammengott (drinks provided by the Parents’ Association)

In case of rain: Fallback to Manoir du Mad 33 rue de Méville, Bayonville-sur-Mad

L’événement Spectacle Eau LA LA Arnaville a été mis à jour le 2026-05-15 par OT PONT A MOUSSON