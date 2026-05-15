Spectacle Eau LA LA Terrain de foot Bouillonville
Spectacle Eau LA LA Terrain de foot Bouillonville samedi 4 juillet 2026.
Bouillonville
Spectacle Eau LA LA
Terrain de foot Suivre fléchage parking Bouillonville Meurthe-et-Moselle
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-07-04 18:30:00
fin : 2026-07-04 20:00:00
Date(s) :
2026-07-04
UNE CRÉATION COLLECTIVE AU FIL DE L’EAU
Depuis plusieurs mois, le Parc naturel régional de Lorraine a missionné Man’ok & Cie pour accompagner des habitants de la Communauté de communes Mad & Moselle dans la création d’un spectacle.
Eau La La explore l’élément eau à travers différentes disciplines musique, danse, scénographie, écriture, mise en voix.
En cas de pluie espace de repli prévu
20h Flamm party avec La Flammengott
Boissons proposées par le Foyer d’Éducation PopulaireTout public
0 .
Terrain de foot Suivre fléchage parking Bouillonville 54470 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 6 99 06 20 33
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English :
A COLLECTIVE CREATION ALONG THE RIVER
Over the past few months, the Parc naturel régional de Lorraine has commissioned Man’ok & Cie to help residents of the Mad & Moselle Community of Municipalities create a show.
Eau La La explores the element of water through a variety of disciplines: music, dance, set design, writing and voice acting.
In case of rain: fallback space provided
8pm: Flamm party with La Flammengott
Drinks provided by the Foyer d?Éducation Populaire
L’événement Spectacle Eau LA LA Bouillonville a été mis à jour le 2026-05-15 par OT PONT A MOUSSON