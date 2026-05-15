Spectacle Eau LA LA Terrain de foot Bouillonville

Bouillonville

Spectacle Eau LA LA

Terrain de foot Suivre fléchage parking Bouillonville Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-07-04 18:30:00

fin : 2026-07-04 20:00:00

Date(s) :

2026-07-04

UNE CRÉATION COLLECTIVE AU FIL DE L’EAU

Depuis plusieurs mois, le Parc naturel régional de Lorraine a missionné Man’ok & Cie pour accompagner des habitants de la Communauté de communes Mad & Moselle dans la création d’un spectacle.

Eau La La explore l’élément eau à travers différentes disciplines musique, danse, scénographie, écriture, mise en voix.

En cas de pluie espace de repli prévu

20h Flamm party avec La Flammengott

Boissons proposées par le Foyer d’Éducation PopulaireTout public

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Terrain de foot Suivre fléchage parking Bouillonville 54470 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 6 99 06 20 33

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English :

A COLLECTIVE CREATION ALONG THE RIVER

Over the past few months, the Parc naturel régional de Lorraine has commissioned Man’ok & Cie to help residents of the Mad & Moselle Community of Municipalities create a show.

Eau La La explores the element of water through a variety of disciplines: music, dance, set design, writing and voice acting.

In case of rain: fallback space provided

8pm: Flamm party with La Flammengott

Drinks provided by the Foyer d?Éducation Populaire

L’événement Spectacle Eau LA LA Bouillonville a été mis à jour le 2026-05-15 par OT PONT A MOUSSON