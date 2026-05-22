Spectacle Éléments avec Bamboo Orchestra Jardin de la Ville Cuges-les-Pins

Cuges-les-Pins

Spectacle Éléments avec Bamboo Orchestra

Vendredi 5 juin 2026 à partir de 21h. Jardin de la Ville Chemin de la Ribassée Cuges-les-Pins Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-05 21:00:00

fin : 2026-06-05

Date(s) :

2026-06-05

Dans le cadre du Parcours Artistique Métropolitain, la ville de Cuges les Pins propose ELEMENTS , un spectacle musical et chorégraphique du Bamboo orchestra.

Le de Makoto Yabuki, accompagné de la chorégraphe Sinath Ouk, invite à un spectacle vibrant, mêlant les quatre éléments terre, feu, air, eau. Entre ́ ́ -, cette création poétique invite à une expérience immersive où ’. .

Jardin de la Ville Chemin de la Ribassée Cuges-les-Pins 13780 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 73 80 11

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English :

As part of the Parcours Artistique Métropolitain, the town of Cuges les Pins presents ELEMENTS , a musical and choreographic show by the Bamboo orchestra.

L’événement Spectacle Éléments avec Bamboo Orchestra Cuges-les-Pins a été mis à jour le 2026-05-20 par Office de Tourisme du Pays d’Aubagne et de l’Étoile