Spectacle – Elles étaient 3 fois

Informations pratiques

Nous entendons souvent dire que, dans les contes, les jeunes filles et les femmes sont passives et attendent le prince charmant. Pourtant, dans la grande majorité des contes de tradition orale, les héroïnes sont vaillantes et transgressent tous les interdits pour parvenir à leurs fins.

Venez découvrir ce spectacle de trois héroïnes de contes turbulentes, joyeuses et un peu sorcières. La première ne peut pas s’empêcher de turbuler. C’est grâce à elle que la lune, le soleil et les étoiles brillent dans le ciel. La deuxième est magicienne et protectrice avec son petit frère et la troisième déjoue tous les subterfuges de sa marâtre et du diable grâce à la solidarité de ses copines.

Dans le cadre de l’opération Partir en Livre.

Trois contes en hommage aux petites filles indociles et fortes, racontés par la grande conteuse Praline Gay-Para.

Le mercredi 08 juillet 2026

de 10h30 à 11h30

gratuit

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-07-08T13:30:00+02:00

fin : 2026-07-08T14:30:00+02:00

Date(s) : 2026-07-08T10:30:00+02:00_2026-07-08T11:30:00+02:00



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