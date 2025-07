Spectacle Elodie Poux Maxéville

Spectacle Elodie Poux Maxéville vendredi 30 janvier 2026.

Spectacle Elodie Poux

rue du zénith Maxéville Meurthe-et-Moselle

Comment passe-t-on d’animatrice périscolaire à humoriste ?

A cette question, très souvent posée, Elodie Poux a voulu répondre de la plus belle des manières avec un

spectacle !

De la cour de récré à la scène, de la chrysalide au papillon, Elodie se raconte, nous raconte comment la scène

a changé sa vie, dans un stand-up énergique mais toujours accompagnée d’une ribambelle de personnages

plus ou moins ravagés, pour notre plus grand bonheur !

Suivez bien, Kimberley et Clitis seront sûrement cachés quelque part…

.

rue du zénith Maxéville 54320 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 93 27 27

English :

How does one go from after-school animator to comedian?

Elodie Poux wanted to answer this often-asked question in the best possible way: with a show!

with a show!

From the playground to the stage, from chrysalis to butterfly, Elodie tells us how the stage has changed her life

changed her life, in an energetic stand-up routine, but always accompanied by a cast of characters

to our delight!

Keep an eye out for Kimberley and Clitis, who are sure to be lurking somewhere?

Information and bookings on the website.

German :

Wie wird man von einer außerschulischen Betreuerin zur Komikerin?

Auf diese Frage, die sehr oft gestellt wird, wollte Elodie Poux auf die schönste Art und Weise antworten: mit einer Show

show!

Vom Schulhof auf die Bühne, von der Chrysalide zum Schmetterling, Elodie erzählt sich selbst, erzählt uns, wie die Bühne

ihr Leben verändert hat, in einem energiegeladenen Stand-up, aber immer begleitet von einer ganzen Reihe von Charakteren

mehr oder weniger verwüstet, zu unserer großen Freude!

Kimberley und Clitis sind sicher irgendwo versteckt

Informationen und Reservierungen auf der Website.

Italiano :

Come si passa da animatore del doposcuola a comico?

Elodie Poux ha voluto rispondere a questa domanda frequente nel miglior modo possibile: con uno spettacolo!

con uno spettacolo!

Dal parco giochi al palcoscenico, da crisalide a farfalla, Elodie racconta la sua storia, raccontandoci come il palcoscenico le ha cambiato la vita, in un energico spettacolo di stand-up

come il palcoscenico le abbia cambiato la vita, in un energico spettacolo di stand-up, ma sempre accompagnato da un cast di personaggi

per la nostra gioia!

Tenete gli occhi aperti per Kimberley e Clitis, che sicuramente saranno in agguato da qualche parte?

Informazioni e prenotazioni sul sito web.

Espanol :

¿Cómo se pasa de animador de actividades extraescolares a cómico?

Elodie Poux ha querido responder a esta pregunta tan frecuente de la mejor manera posible: ¡con un

¡con un espectáculo!

Del patio de recreo al escenario, de crisálida a mariposa, Elodie nos cuenta su propia historia, nos cuenta cómo el escenario

el escenario le cambió la vida, en una enérgica rutina de stand-up, pero siempre acompañada de un elenco de personajes

para nuestro deleite

No pierdas de vista a Kimberley y Clitis, que seguro que están al acecho..

Información y reservas en el sitio web.

