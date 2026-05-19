SPECTACLE EN QUARTIERS Hôtel de ville,16 rue du général Mangin Nouméa
SPECTACLE EN QUARTIERS Hôtel de ville,16 rue du général Mangin Nouméa mardi 19 mai 2026.
Nouméa
SPECTACLE EN QUARTIERS
Hôtel de ville,16 rue du général Mangin BP K1 Nouméa Nouvelle-Calédonie
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-19 18:00:00
fin : 2026-05-21 19:00:00
Date(s) :
2026-05-19 2026-05-20 2026-05-21 2026-05-22 2026-06-16 2026-06-17 2026-06-18 2026-06-19
Chaque mois jusqu’en novembre, une compagnie ou un artiste se rend à la rencontre des
habitants avec un spectacle proposé gratuitement, joué dans un lieu différent
chaque soir.
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Hôtel de ville,16 rue du général Mangin BP K1 Nouméa 98849 Nouvelle-Calédonie Collectivités d’outre-mer +33 706494 mairie@ville-noumea.nc
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English : DISTRICT-WIDE SHOW
Every month until November, a company or an artist will connect with local residents through a free show, performed in a different location each night.
L’événement SPECTACLE EN QUARTIERS Nouméa a été mis à jour le 2026-06-13 par Sud Tourisme Nouvelle-Calédonie
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