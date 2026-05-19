SPECTACLE EN QUARTIERS Hôtel de ville,16 rue du général Mangin Nouméa mardi 19 mai 2026.

Nouméa

SPECTACLE EN QUARTIERS

Hôtel de ville,16 rue du général Mangin BP K1 Nouméa Nouvelle-Calédonie

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-19 18:00:00

fin : 2026-05-21 19:00:00

Date(s) :

2026-05-19 2026-05-20 2026-05-21 2026-05-22 2026-06-16 2026-06-17 2026-06-18 2026-06-19

Chaque mois jusqu’en novembre, une compagnie ou un artiste se rend à la rencontre des

habitants avec un spectacle proposé gratuitement, joué dans un lieu différent

chaque soir.

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Hôtel de ville,16 rue du général Mangin BP K1 Nouméa 98849 Nouvelle-Calédonie Collectivités d’outre-mer +33 706494 mairie@ville-noumea.nc

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English : DISTRICT-WIDE SHOW

Every month until November, a company or an artist will connect with local residents through a free show, performed in a different location each night.

L’événement SPECTACLE EN QUARTIERS Nouméa a été mis à jour le 2026-06-13 par Sud Tourisme Nouvelle-Calédonie