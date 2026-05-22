Spectacle enfant Comberanche-et-Épeluche
Spectacle enfant Comberanche-et-Épeluche mercredi 17 juin 2026.
Comberanche-et-Épeluche
Spectacle enfant
Café Pluche Comberanche-et-Épeluche Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-17 10:00:00
fin : 2026-06-17 12:00:00
Date(s) :
2026-06-17
Spectacle pour enfants sur les instruments géants
Spectacle pour enfants sur les instruments géants .
Café Pluche Comberanche-et-Épeluche 24600 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 11 08 84 17
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English : Spectacle enfant
Children’s show on giant instruments
L’événement Spectacle enfant Comberanche-et-Épeluche a été mis à jour le 2026-05-22 par Val de Dronne
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