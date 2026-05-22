Comberanche-et-Épeluche

Spectacle enfant

Café Pluche Comberanche-et-Épeluche Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-17 10:00:00

fin : 2026-06-17 12:00:00

Date(s) :

2026-06-17

Spectacle pour enfants sur les instruments géants

Spectacle pour enfants sur les instruments géants .

Café Pluche Comberanche-et-Épeluche 24600 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 11 08 84 17

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English : Spectacle enfant

Children’s show on giant instruments

L’événement Spectacle enfant Comberanche-et-Épeluche a été mis à jour le 2026-05-22 par Val de Dronne