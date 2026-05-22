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Spectacle enfant Comberanche-et-Épeluche

Spectacle enfant Comberanche-et-Épeluche

Spectacle enfant Comberanche-et-Épeluche mercredi 17 juin 2026.

Adresse : Café Pluche

Ville : 24600 Comberanche-et-Épeluche

Département : Dordogne

Début : mercredi 17 juin 2026

Fin : mercredi 17 juin 2026

Heure de début : 10:00:00

Tarif :

Comberanche-et-Épeluche

Spectacle enfant

Café Pluche Comberanche-et-Épeluche Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-17 10:00:00
fin : 2026-06-17 12:00:00

Date(s) :
2026-06-17

Spectacle pour enfants sur les instruments géants
Spectacle pour enfants sur les instruments géants   .

Café Pluche Comberanche-et-Épeluche 24600 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 11 08 84 17 

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English : Spectacle enfant

Children’s show on giant instruments

L’événement Spectacle enfant Comberanche-et-Épeluche a été mis à jour le 2026-05-22 par Val de Dronne

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