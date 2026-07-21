Spectacle enfant et exposition photo Les Rosières Le Brignon
vendredi 14 août 2026 · Les Rosières · Le Brignon
Informations pratiques
Le Brignon
Spectacle enfant et exposition photo
Les Rosières 80 rue du Queyron Le Brignon Haute-Loire
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-14 16:30:00
fin : 2026-08-14
Date(s) :
2026-08-14
Un après-midi festif en famille avec un spectacle jeune public, une animation musicale en plein air et l’inauguration d’une exposition photographique.
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Les Rosières 80 rue du Queyron Le Brignon 43370 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 08 74 00 19 lequinoxe43@gmail.com
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English :
A festive family afternoon featuring a children’s show, an outdoor musical performance, and the opening of a photography exhibition.
L’événement Spectacle enfant et exposition photo Le Brignon a été mis à jour le 2026-07-21 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay