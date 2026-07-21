Spectacle enfant et exposition photo Les Rosières Le Brignon

vendredi 14 août 2026 · Les Rosières · Le Brignon

Informations pratiques

Le Brignon

Spectacle enfant et exposition photo

Les Rosières 80 rue du Queyron Le Brignon Haute-Loire

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-14 16:30:00

fin : 2026-08-14

Date(s) :

2026-08-14

Un après-midi festif en famille avec un spectacle jeune public, une animation musicale en plein air et l’inauguration d’une exposition photographique.

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Les Rosières 80 rue du Queyron Le Brignon 43370 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 08 74 00 19 lequinoxe43@gmail.com

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English :

A festive family afternoon featuring a children’s show, an outdoor musical performance, and the opening of a photography exhibition.

L’événement Spectacle enfant et exposition photo Le Brignon a été mis à jour le 2026-07-21 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay