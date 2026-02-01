Spectacle enfant Le Retour d’Alice au Pays des Merveilles

55 rue de Sully Amiens Somme

Tarif : 10 – 10 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-14 14:30:00

fin : 2026-02-16 15:30:00

Date(s) :

2026-02-14 2026-02-15 2026-02-16 2026-02-17 2026-02-18 2026-02-19

Aujourd’hui c’est l’anniversaire d’Alice. Mais son meilleur ami, le chapelier fou n’est pas venu.

Alice apprend qu’il est prisonnier de la Reine de Cœur.

Elle doit absolument retourner au Pays des Merveilles afin de sauver son ami. Sur son chemin, elle croise de vieilles connaissances qui la guideront vers le château…

Aujourd’hui c’est l’anniversaire d’Alice. Mais son meilleur ami, le chapelier fou n’est pas venu.

Alice apprend qu’il est prisonnier de la Reine de Cœur.

Elle doit absolument retourner au Pays des Merveilles afin de sauver son ami. Sur son chemin, elle croise de vieilles connaissances qui la guideront vers le château… .

55 rue de Sully Amiens 80000 Somme Hauts-de-France comedie.amiens@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Today is Alice’s birthday. But her best friend, the Mad Hatter, hasn’t turned up.

Alice learns that he is a prisoner of the Queen of Hearts.

She must return to Wonderland to save her friend. On her way, she meets old acquaintances who will guide her to the castle…

L’événement Spectacle enfant Le Retour d’Alice au Pays des Merveilles Amiens a été mis à jour le 2026-02-10 par OT D’AMIENS