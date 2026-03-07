Spectacle enfants La magie de Charles Vieux-Boucau-les-Bains
Spectacle enfants La magie de Charles Vieux-Boucau-les-Bains lundi 27 juillet 2026.
Vieux-Boucau-les-Bains
Spectacle enfants La magie de Charles
Fronton Vieux-Boucau-les-Bains Landes
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-27 21:00:00
fin : 2026-07-27
Date(s) :
2026-07-27
Spectacle de magie interactif et familial.
Les grands classiques de la magie vous seront proposés comme les cartes, cordes, anneaux, foulards, pièces, feu et de nombreuses autres surprises pour l’émerveillement de tous !
Spectacle de magie interactif et familial.
Les grands classiques de la magie vous seront proposés comme les cartes, cordes, anneaux, foulards, pièces, feu et de nombreuses autres surprises pour l’émerveillement de tous ! .
Fronton Vieux-Boucau-les-Bains 40480 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 48 13 47
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English : Spectacle enfants La magie de Charles
Interactive and family magic show
The great classics of magic will be proposed such as cards, ropes, rings, scarves, coins, fire and many other surprises for the amazement of all!
L’événement Spectacle enfants La magie de Charles Vieux-Boucau-les-Bains a été mis à jour le 2026-05-22 par OTI LAS
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