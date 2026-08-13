Spectacle Ensorcelarium Manoir des Sciences Réaumur
mardi 27 octobre 2026 · Manoir des Sciences · Réaumur
Informations pratiques
Réaumur
Spectacle Ensorcelarium
Manoir des Sciences 8 rue Ferchault Réaumur Vendée
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-27
fin : 2026-10-27
Date(s) :
2026-10-27
Spectacle Ensorcelarium avec la compagnie Memento Moribum
Le professeur Moriboum, cavalcadant à la tête de son étrange engin roulant, lèvera à la demande du premier venant, le voile sur son spectacle ambulant. Alors que la foule se presse autour de lui, il aime dévoiler miracles, merveilles et autres bizarreries. Tours de cartes, mentalisme, télépathie, apparitions, disparitions, transformations… Tous ces mystères ne s’arrêteront que lorsque le rideau tombera sous vos acclamations. .
Manoir des Sciences 8 rue Ferchault Réaumur 85700 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 57 99 46
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English :
Ensorcelarium performance by the Memento Moribum theater company
L’événement Spectacle Ensorcelarium Réaumur a été mis à jour le 2026-08-13 par Office de Tourisme du Pays de Pouzauges
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