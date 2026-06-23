Saint-Amand-Villages

Spectacle équestre Calvacade burlesque

81 Lieu-dit Les Rouges Terres Saint-Amand-Villages Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-17 19:30:00

fin : 2026-07-17

Date(s) :

2026-07-17

Pour cette 4e édition, nous vous promettons poésie, complicité mais aussi des prouesses techniques à couper le souffle et des numéros inédits. Un spectacle à découvrir en famille et/ou entre amis.

Dates 17 / 18 Juillet et 14 /15 / 21 & 22 Août

Début de spectacle à 19H30 ( ouverture des portes 18h30 )

Tarifs adulte 12 euros et enfant 8 euros ( de 6 à 10 ans )

Restauration sur place

Réservation conseillé

Parking gratuit

Les écuries des rouges terres

81 les rouges terres 50160 St Amand villages

( sur la D13 en direction de Caumont L’éventé )

Tél 0650426555 .

81 Lieu-dit Les Rouges Terres Saint-Amand-Villages 50160 Manche Normandie

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English : Spectacle équestre Calvacade burlesque

L’événement Spectacle équestre Calvacade burlesque Saint-Amand-Villages a été mis à jour le 2026-06-23 par OT Saint-Lô