Spectacle équestre Calvacade burlesque Saint-Amand-Villages
Spectacle équestre Calvacade burlesque Saint-Amand-Villages vendredi 17 juillet 2026.
Saint-Amand-Villages
Spectacle équestre Calvacade burlesque
81 Lieu-dit Les Rouges Terres Saint-Amand-Villages Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-17 19:30:00
fin : 2026-07-17
Date(s) :
2026-07-17
Pour cette 4e édition, nous vous promettons poésie, complicité mais aussi des prouesses techniques à couper le souffle et des numéros inédits. Un spectacle à découvrir en famille et/ou entre amis.
Dates 17 / 18 Juillet et 14 /15 / 21 & 22 Août
Début de spectacle à 19H30 ( ouverture des portes 18h30 )
Tarifs adulte 12 euros et enfant 8 euros ( de 6 à 10 ans )
Restauration sur place
Réservation conseillé
Parking gratuit
Les écuries des rouges terres
81 les rouges terres 50160 St Amand villages
( sur la D13 en direction de Caumont L’éventé )
Tél 0650426555 .
81 Lieu-dit Les Rouges Terres Saint-Amand-Villages 50160 Manche Normandie
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English : Spectacle équestre Calvacade burlesque
L’événement Spectacle équestre Calvacade burlesque Saint-Amand-Villages a été mis à jour le 2026-06-23 par OT Saint-Lô
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