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Spectacle équestre Don Quichotte, folie équestre Le Manège de l’écurie Ferrer Deveze Sanssac-l’Église

Spectacle équestre Don Quichotte, folie équestre Le Manège de l’écurie Ferrer Deveze Sanssac-l’Église vendredi 21 août 2026.

Lieu : Le Manège de l'écurie Ferrer Deveze

Adresse : 2 route de Sénivazard

Ville : 43320 Sanssac-l'Église

Département : Haute-Loire

Début : vendredi 21 août 2026

Fin : dimanche 23 août 2026

Tarif : 18 18 18 Place assise non numérotée

Sanssac-l’Église

Spectacle équestre Don Quichotte, folie équestre

Le Manège de l’écurie Ferrer Deveze 2 route de Sénivazard Sanssac-l’Église Haute-Loire

Tarif : 18 – 18 – 18 EUR

Place assise non numérotée

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-21
fin : 2026-08-30

Date(s) :
2026-08-21 2026-08-28

Pour sa dernière création, la compagnie Diego n’Co s’empare du plus vieux roman moderne de l’histoire et s’en inspire pour vous transporter dans l’Espagne du XVIIe siècle.
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Le Manège de l’écurie Ferrer Deveze 2 route de Sénivazard Sanssac-l’Église 43320 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 86 60 11 63  diegonco.reservations@gmail.com

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English :

For its latest creation, the Diego n?Co company takes the oldest modern novel in history and draws inspiration from it to transport you to 17th-century Spain.

L’événement Spectacle équestre Don Quichotte, folie équestre Sanssac-l’Église a été mis à jour le 2026-05-26 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay