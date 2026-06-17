Spectacle équestre Drôles de zèbres Le Vautoudan Porcaro

Porcaro

Spectacle équestre Drôles de zèbres

Le Vautoudan Ferme équestre du Vautoudan Porcaro Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-10 20:00:00

fin : 2026-08-21 21:30:00

Date(s) :

2026-07-10

Les Cavaliers du Vautoudan vous emmènent cette année dans un safari imaginaire où humour et poésie se rejoignent pour un spectacle burlesque !

Le titre, Drôles de zèbres, illustre à la fois le déroulé du spectacle et l’ensemble de la troupe, chevaux et poneys compris ! Les spectateurs seront également concernés par cet étrange safari, ils seront sollicités au cours de ce spectacle immersif et devront payer de leur personne face à des animaux sauvages… il faudra parfois faire preuve de courage, mais toujours dans la bonne humeur !

Cette année, dressage et humour sont également au programme avec de nouveaux numéros de voltige qui entraîneront les spectateurs dans un moment divertissant.

Tous les vendredis à 20h Durée 1h30.

Du 10 juillet au 21 août 2026 .

Le Vautoudan Ferme équestre du Vautoudan Porcaro 56380 Morbihan Bretagne +33 6 71 47 36 77

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English :

L’événement Spectacle équestre Drôles de zèbres Porcaro a été mis à jour le 2026-06-17 par OT MALESTROIT Destination Brocéliande