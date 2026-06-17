Spectacle équestre Drôles de zèbres Le Vautoudan Porcaro
Spectacle équestre Drôles de zèbres Le Vautoudan Porcaro vendredi 10 juillet 2026.
Porcaro
Spectacle équestre Drôles de zèbres
Le Vautoudan Ferme équestre du Vautoudan Porcaro Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-10 20:00:00
fin : 2026-08-21 21:30:00
Date(s) :
2026-07-10
Les Cavaliers du Vautoudan vous emmènent cette année dans un safari imaginaire où humour et poésie se rejoignent pour un spectacle burlesque !
Le titre, Drôles de zèbres, illustre à la fois le déroulé du spectacle et l’ensemble de la troupe, chevaux et poneys compris ! Les spectateurs seront également concernés par cet étrange safari, ils seront sollicités au cours de ce spectacle immersif et devront payer de leur personne face à des animaux sauvages… il faudra parfois faire preuve de courage, mais toujours dans la bonne humeur !
Cette année, dressage et humour sont également au programme avec de nouveaux numéros de voltige qui entraîneront les spectateurs dans un moment divertissant.
Tous les vendredis à 20h Durée 1h30.
Du 10 juillet au 21 août 2026 .
Le Vautoudan Ferme équestre du Vautoudan Porcaro 56380 Morbihan Bretagne +33 6 71 47 36 77
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L’événement Spectacle équestre Drôles de zèbres Porcaro a été mis à jour le 2026-06-17 par OT MALESTROIT Destination Brocéliande