Informations pratiques

Saint-Ouen-sur-Gartempe

Spectacle équestre et de fauconnerie Wisna, une légende venue du nord

Domaine de Bruniack 20 La Bussière Aupigny Saint-Ouen-sur-Gartempe Haute-Vienne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-11 19:30:00

fin : 2026-08-11

Date(s) :

2026-08-11 2026-08-25

Venez découvrir un spectacle équestre unique, mêlant chevaux & fauconnerie dans une mise en scène immersive qui vous transportera au cœur des sagas anciennes. Mais au-delà du spectacle…Le bien-être est au cœur de tout. Que ce soit sur scène ou dans leur vie quotidienne, chaque animal est respecté, écouté et choyé. Ce projet, c’est bien plus qu’un spectacle c’est une aventure humaine et animale, construite avec passion, exigence et respect. .

Domaine de Bruniack 20 La Bussière Aupigny Saint-Ouen-sur-Gartempe 87300 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine assoaquilys@gmail.com

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English : Spectacle équestre et de fauconnerie Wisna, une légende venue du nord

L’événement Spectacle équestre et de fauconnerie Wisna, une légende venue du nord Saint-Ouen-sur-Gartempe a été mis à jour le 2026-07-28 par OT LIMOUSIN nouveaux horizons Pays du Haut Limousin