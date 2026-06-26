La Vacquerie-et-Saint-Martin-de-Castries

SPECTACLE ÉQUESTRE ET MUSICAL LIBRE PERFORMANCE ÉMOTIVE

La Vacquerie-et-Saint-Martin-de-Castries Hérault

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-09

fin : 2026-08-14

Date(s) :

2026-07-09 2026-07-20

Après avoir parcouru plusieurs des plus belles pistes internationales, Jordi Amposta et Alexandra Samard du Mas de Cisco Larzac ont décidé cette année d’incarner les espaces naturels qui leur sont chers avec leurs chevaux et leur poésie.

Après avoir parcouru plusieurs des plus belles pistes internationales, Jordi Amposta et Alexandra Samard du Mas de Cisco Larzac ont décidé cette année d’incarner les espaces naturels qui leur sont chers avec leurs chevaux et leur poésie.

Accompagnés en live par deux musiciens et leurs compositions originales pour l’occasion, ils vont se produire durant l’été sur deux des plus beaux sites naturels de notre région.

Leurs objectifs ? Partager ce qui les anime, leurs chevaux, la rencontre avec la musique, leurs convictions et le vivre ensemble avec un public de proximité, en s’inscrivant dans un décor naturel existant et vivant.

Retrouvez-les exclusivement cet été pendant un mois, de mi-juillet à mi-août

=> À 15h sur la place du village de Navacelles les jeudis et vendredis 9, 10, 23, 24, 30, 31 juillet et 6, 7, 13, 14 août.

=> À 20h au bord du Lac du Salagou, sur la plage des Vailhés les lundis et mardis 20, 21, 27, 28 juillet et 3, 4, 10, 11 août. .

La Vacquerie-et-Saint-Martin-de-Castries 34520 Hérault Occitanie +33 6 52 96 72 42 alexandrasamard@gmail.com

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English : SPECTACLE ÉQUESTRE ET MUSICAL LIBRE PERFORMANCE ÉMOTIVE

Equestrian and Musical Show: %AB LIBRE %BB Performance %C9motive

L’événement SPECTACLE ÉQUESTRE ET MUSICAL LIBRE PERFORMANCE ÉMOTIVE La Vacquerie-et-Saint-Martin-de-Castries a été mis à jour le 2026-06-26 par 34 OT LODEVOIS ET LARZAC