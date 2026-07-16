Spectacle équestre et théâtral du Poney Club de Saint-Foy-La-Grande Poney Club de Sainte-Foy-La-Grande Les Lèves-et-Thoumeyragues
samedi 15 août 2026 · Poney Club de Sainte-Foy-La-Grande · Les Lèves-et-Thoumeyragues
Informations pratiques
Les Lèves-et-Thoumeyragues
Spectacle équestre et théâtral du Poney Club de Saint-Foy-La-Grande
Poney Club de Sainte-Foy-La-Grande 345 route des Jourdis Les Lèves-et-Thoumeyragues Gironde
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-15 19:30:00
fin : 2026-08-15
Date(s) :
2026-08-15
Spectacle équestre & théâtral, organisé au Poney Club de Sainte Foy La Grande, qui se déroulera le samedi 15 août.
Cette soirée familiale proposera
– Repas à 19h30 (sur réservation) melon & jambon, grillade et pommes de terre sautées, salade de fruits frais 14 € par personne.
– Spectacle à 21h30, mêlant équitation, théâtre et mises en scène réalisées par les cavaliers et l’équipe du club.
– Buvette sur place tout au long de la soirée.
Pour toute information complémentaire ou réservation du repas
05 57 41 22 70
poneyclub.stefoy@free.fr .
Poney Club de Sainte-Foy-La-Grande 345 route des Jourdis Les Lèves-et-Thoumeyragues 33220 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 41 22 70 poneyclub.stefoy@free.fr
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English : Spectacle équestre et théâtral du Poney Club de Saint-Foy-La-Grande
L’événement Spectacle équestre et théâtral du Poney Club de Saint-Foy-La-Grande Les Lèves-et-Thoumeyragues a été mis à jour le 2026-07-16 par OT du Pays Foyen
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