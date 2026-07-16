Spectacle équestre et théâtral du Poney Club de Saint-Foy-La-Grande Poney Club de Sainte-Foy-La-Grande Les Lèves-et-Thoumeyragues

samedi 15 août 2026 · Poney Club de Sainte-Foy-La-Grande · Les Lèves-et-Thoumeyragues

Informations pratiques

Les Lèves-et-Thoumeyragues

Spectacle équestre et théâtral du Poney Club de Saint-Foy-La-Grande

Poney Club de Sainte-Foy-La-Grande 345 route des Jourdis Les Lèves-et-Thoumeyragues Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-15 19:30:00

fin : 2026-08-15

Date(s) :

2026-08-15

Spectacle équestre & théâtral, organisé au Poney Club de Sainte Foy La Grande, qui se déroulera le samedi 15 août.

Cette soirée familiale proposera

– Repas à 19h30 (sur réservation) melon & jambon, grillade et pommes de terre sautées, salade de fruits frais 14 € par personne.

– Spectacle à 21h30, mêlant équitation, théâtre et mises en scène réalisées par les cavaliers et l’équipe du club.

– Buvette sur place tout au long de la soirée.

Pour toute information complémentaire ou réservation du repas

05 57 41 22 70

poneyclub.stefoy@free.fr .

Poney Club de Sainte-Foy-La-Grande 345 route des Jourdis Les Lèves-et-Thoumeyragues 33220 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 41 22 70 poneyclub.stefoy@free.fr

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English : Spectacle équestre et théâtral du Poney Club de Saint-Foy-La-Grande

L’événement Spectacle équestre et théâtral du Poney Club de Saint-Foy-La-Grande Les Lèves-et-Thoumeyragues a été mis à jour le 2026-07-16 par OT du Pays Foyen