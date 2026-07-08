Vide grenier à la boutique Terroirs d’UNIVITIS Les Lèves-et-Thoumeyragues
dimanche 30 août 2026 · Les Lèves-et-Thoumeyragues
Informations pratiques
Les Lèves-et-Thoumeyragues
Vide grenier à la boutique Terroirs d’UNIVITIS
460 route des Gorins Les Lèves-et-Thoumeyragues Gironde
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-30 09:00:00
fin : 2026-08-30 18:00:00
Date(s) :
2026-08-30
Vide grenier de 9h à 18h.
Donnez une seconde vie, trouvez votre bonheur!
Rendez-vous à la boutique Terroirs d’UNIVITIS 460 route des Gorins à Les Lèves-et-Thoumeyragues
Réservations au 05 57 56 02 32 .
460 route des Gorins Les Lèves-et-Thoumeyragues 33220 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 56 02 32
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Vide grenier à la boutique Terroirs d’UNIVITIS
L’événement Vide grenier à la boutique Terroirs d’UNIVITIS Les Lèves-et-Thoumeyragues a été mis à jour le 2026-06-30 par OT du Pays Foyen
À voir aussi à Les Lèves-et-Thoumeyragues (Gironde)
- Les après-midis de l’été à la ferme des Mauberts La Ferme des Mauberts Les Lèves-et-Thoumeyragues 8 juillet 2026
- Balade gourmande Les Lèves-et-Thoumeyragues 15 juillet 2026
- Fête locale de Les Lèves et Thoumeyragues Les Lèves-et-Thoumeyragues 17 juillet 2026
- Un Dimanche à la Ferme des Mauberts La Ferme des Mauberts Les Lèves-et-Thoumeyragues 26 juillet 2026
- Balade gourmande La ferme des Mauberts Les Lèves-et-Thoumeyragues 12 août 2026