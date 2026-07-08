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AGENDA · Les Lèves-et-Thoumeyragues

Vide grenier à la boutique Terroirs d’UNIVITIS Les Lèves-et-Thoumeyragues

dimanche 30 août 2026 · Les Lèves-et-Thoumeyragues

Vide grenier à la boutique Terroirs d’UNIVITIS Les Lèves-et-Thoumeyragues

Informations pratiques

Début
dimanche 30 août 2026
Fin
dimanche 30 août 2026
Heure de début
09:00:00
Adresse
460 route des Gorins
Ville
33220 Les Lèves-et-Thoumeyragues
Département
Gironde
Tarif

Les Lèves-et-Thoumeyragues

Vide grenier à la boutique Terroirs d’UNIVITIS

460 route des Gorins Les Lèves-et-Thoumeyragues Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-30 09:00:00
fin : 2026-08-30 18:00:00

Date(s) :
2026-08-30

Vide grenier de 9h à 18h.
Donnez une seconde vie, trouvez votre bonheur!
Rendez-vous à la boutique Terroirs d’UNIVITIS 460 route des Gorins à Les Lèves-et-Thoumeyragues
Réservations au 05 57 56 02 32   .

460 route des Gorins Les Lèves-et-Thoumeyragues 33220 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 56 02 32 

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English : Vide grenier à la boutique Terroirs d’UNIVITIS

L’événement Vide grenier à la boutique Terroirs d’UNIVITIS Les Lèves-et-Thoumeyragues a été mis à jour le 2026-06-30 par OT du Pays Foyen

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