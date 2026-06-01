Spectacle équestre LAFITOLE Lafitole

Lafitole

Spectacle équestre

LAFITOLE 2 Rue Lartigue Lafitole Hautes-Pyrénées

Tarif : – – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-27 10:30:00

fin : 2026-06-27

Date(s) :

2026-06-27

C’est l’anniversaire du club !

Ecurie Western Paradise vous convie à un événement qui promet de vous transporter dans l’univers captivant du Far West avec un spectacle équestre unique et des activités pour toute la famille.

Programme de la Journée

La journée débutera à 9h avec un marché de producteurs (jusqu’à 18h) où vous pourrez découvrir et acheter des produits locaux et artisanaux.

À 15h, divers jeux et animations vous seront proposés

À 21h, une soirée rugby et pizza

Pour le repas de midi, un menu spécial sera proposé

Salade western

Côte de cochon ferme Lalaque, légumes & patates

Glace Ferme Rustanaise

Broche et gourmandises

Les réservations pour le repas sont obligatoires.

Nous vous invitons à venir nombreux pour partager cette journée exceptionnelle en famille ou entre amis.

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LAFITOLE 2 Rue Lartigue Lafitole 65700 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 78 94 77 00 lisesoniajouve@gmail.com

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English :

It’s the club’s birthday!

Ecurie Western Paradise invites you to an event that promises to transport you to the captivating world of the Far West, with a unique equestrian show and activities for the whole family.

Day program

The day begins at 9 a.m. with a farmers’ market (until 6 p.m.) where you can discover and buy local products and crafts.

At 3pm, a variety of games and activities will be on offer

At 9pm, a rugby and pizza evening

For lunch, a special menu will be available:

Western salad

Lalaque farm pork chop, vegetables & potatoes

Ice cream from Ferme Rustanaise

Broche and delicacies

Reservations for the meal are required.

We invite you to come in large numbers to share this exceptional day with family and friends.

L’événement Spectacle équestre Lafitole a été mis à jour le 2026-06-10 par OT du Pays du Val d’Adour|CDT65