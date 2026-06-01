Spectacle équestre LAFITOLE Lafitole
Spectacle équestre LAFITOLE Lafitole samedi 27 juin 2026.
Lafitole
Spectacle équestre
LAFITOLE 2 Rue Lartigue Lafitole Hautes-Pyrénées
Tarif : – – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-27 10:30:00
fin : 2026-06-27
Date(s) :
2026-06-27
C’est l’anniversaire du club !
Ecurie Western Paradise vous convie à un événement qui promet de vous transporter dans l’univers captivant du Far West avec un spectacle équestre unique et des activités pour toute la famille.
Programme de la Journée
La journée débutera à 9h avec un marché de producteurs (jusqu’à 18h) où vous pourrez découvrir et acheter des produits locaux et artisanaux.
À 15h, divers jeux et animations vous seront proposés
À 21h, une soirée rugby et pizza
Pour le repas de midi, un menu spécial sera proposé
Salade western
Côte de cochon ferme Lalaque, légumes & patates
Glace Ferme Rustanaise
Broche et gourmandises
Les réservations pour le repas sont obligatoires.
Nous vous invitons à venir nombreux pour partager cette journée exceptionnelle en famille ou entre amis.
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LAFITOLE 2 Rue Lartigue Lafitole 65700 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 78 94 77 00 lisesoniajouve@gmail.com
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English :
It’s the club’s birthday!
Ecurie Western Paradise invites you to an event that promises to transport you to the captivating world of the Far West, with a unique equestrian show and activities for the whole family.
Day program
The day begins at 9 a.m. with a farmers’ market (until 6 p.m.) where you can discover and buy local products and crafts.
At 3pm, a variety of games and activities will be on offer
At 9pm, a rugby and pizza evening
For lunch, a special menu will be available:
Western salad
Lalaque farm pork chop, vegetables & potatoes
Ice cream from Ferme Rustanaise
Broche and delicacies
Reservations for the meal are required.
We invite you to come in large numbers to share this exceptional day with family and friends.
L’événement Spectacle équestre Lafitole a été mis à jour le 2026-06-10 par OT du Pays du Val d’Adour|CDT65