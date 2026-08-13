Informations pratiques

Benney

Spectacle équestre Le Noël du Chat Botté

Benney Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

20

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Dimanche 2026-12-18 20:30:00

fin : 2026-12-19

Date(s) :

2026-12-18 2026-12-20

La nuit de Noël, un jeune homme reçoit en cadeau de son père… un chat particulier.

Doué de la parole et se comportant comme un humain, il propose, afin d’améliorer la condition de son maître, d’en faire le marquis de Carabas avec la promesse qu’il épousera la fille du roi, le lendemain, jour de Noël, en échange d’un sac et… d’un chapeau.

Mais pour cela, il va lui falloir vivre mille péripéties et affronter tous les dangers en usant de ruse et de malice… Une histoire de Noël magique, féérique, mouvementée et équestre inspirée du célèbre conte de Charles Perrault.

Sur inscription !Tout public

20 .

Benney 54740 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 6 82 99 89 20 contact@le-menil-st-michel.fr

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English :

On Christmas Eve, a young man receives a special cat as a gift from his father.

Gifted with speech and behaving like a human, he proposes, in order to improve his master?s condition, to make him the Marquis de Carabas, with the promise that he will marry the king?s daughter the following day, Christmas Day, in exchange for a bag and? a hat.

But to do so, he’ll have to go through a thousand adventures and face every danger, using his wits and cunning? A magical, fairy-tale Christmas story, with plenty of action and horseplay, inspired by Charles Perrault’s famous tale.

Registration required!

L’événement Spectacle équestre Le Noël du Chat Botté Benney a été mis à jour le 2026-08-13 par OT DU PAYS DU SAINTOIS