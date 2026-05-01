Spectacle équestre Les Aslines en lumière Saint-Guen 4, Carmoise Guerlédan

Guerlédan

Spectacle équestre Les Aslines en lumière

Saint-Guen 4, Carmoise Ecurie des Aslines Guerlédan Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23

fin : 2026-05-23

Date(s) :

2026-05-23

Une journée unique dédiée au cheval, au spectacle et à la passion

Au programme concours de spectacle équestre, Conférences bien-être équin et grand spectacle équestre à 19h30 avec des professionnels.

Venez vivre un moment magique en famille ou entre amis.

Restauration sur place. Réservation sur HelloAsso. .

Saint-Guen 4, Carmoise Ecurie des Aslines Guerlédan 22530 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 78 15 47 64

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English :

L’événement Spectacle équestre Les Aslines en lumière Guerlédan a été mis à jour le 2026-05-18 par Office de tourisme Bretagne Centre