Spectacle équestre Les Aslines en lumière Saint-Guen 4, Carmoise Guerlédan
Spectacle équestre Les Aslines en lumière Saint-Guen 4, Carmoise Guerlédan samedi 23 mai 2026.
Guerlédan
Spectacle équestre Les Aslines en lumière
Saint-Guen 4, Carmoise Ecurie des Aslines Guerlédan Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23
fin : 2026-05-23
Date(s) :
2026-05-23
Une journée unique dédiée au cheval, au spectacle et à la passion
Au programme concours de spectacle équestre, Conférences bien-être équin et grand spectacle équestre à 19h30 avec des professionnels.
Venez vivre un moment magique en famille ou entre amis.
Restauration sur place. Réservation sur HelloAsso. .
Saint-Guen 4, Carmoise Ecurie des Aslines Guerlédan 22530 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 78 15 47 64
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English :
L’événement Spectacle équestre Les Aslines en lumière Guerlédan a été mis à jour le 2026-05-18 par Office de tourisme Bretagne Centre
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