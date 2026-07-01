Informations pratiques

Pierreclos

Spectacle Equestre Mustang

la roche Pierreclos Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-29

fin : 2026-08-19

Date(s) :

2026-07-29 2026-08-01 2026-08-05 2026-08-08 2026-08-12 2026-08-13 2026-08-19

Dans ses écuries à Pierreclos, près de Mâcon, l’équipe de Cheval Art en Scène est heureuse de vous présenter sa nouvelle création Mustang.

Ce spectacle d’une heure, alliant liberté, voltige équestre, dressage et théâtre, vous invitera à un voyage dans les vastes plaines du désert de Persley, où un mystérieux silence s’est installé les chevaux sauvages ont disparu.

Guidée par son lien profond avec les éléments, la Gardienne du Vent entreprend un voyage semé d’épreuves pour retrouver les mustangs et leur rendre leur liberté. À ses côtés, sa fille et de courageuses baroudeuses uniront leurs forces pour réveiller la mémoire du vivant.

Entre poésie, liberté et puissance, Mustang est une aventure équestre qui célèbre le lien entre l’humain, le cheval et la nature, rappelant que tant que le vent souffle, l’espoir demeure.

L’équipe vous accueillera dès 18 h à la guinguette pour vous proposer une restauration sur place ainsi que des boissons fraîches. Les portes du spectacle fermeront 15 minutes avant le début de la représentation, soit à 19 h 45.

Une soirée à partager en famille, pour petits et grands. .

la roche Pierreclos 71960 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 03 66 26 08 cheval-art-en-scene@hotmail.com

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English : Spectacle Equestre Mustang

L’événement Spectacle Equestre Mustang Pierreclos a été mis à jour le 2026-07-09 par MATOUR │ OT Verts Vallons de Sud Bourgogne | Cat.III