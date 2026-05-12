Spectacle équestre Névez
Spectacle équestre Névez mardi 21 juillet 2026.
Névez
Spectacle équestre
Hameau de Kérascoët Névez Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-21 18:30:00
fin : 2026-07-21
Date(s) :
2026-07-21
A trois minutes des plages, dans un cadre hors du temps, la troupe ARES présente son spectacle 2026 Son nom est Chevalier! .
Une aventure originale qui met en scène joutes médiévales, cascades spectaculaires, combats épiques, moments d’humour et d’émotion, portés par des chevaux majestueux et des artistes passionnés. .
Hameau de Kérascoët Névez 29920 Finistère Bretagne +33 2 98 96 54 08
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English : Spectacle équestre
L’événement Spectacle équestre Névez a été mis à jour le 2026-05-12 par OTC CCA
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